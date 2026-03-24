El PSOE de Córdoba exige explicaciones al alcalde de Encinas Reales y al PP por el "escándalo" de Encisocial

Esteban Morales y Lola Campos (centro), en la sede de su partido en Encinas Reales. - PSOE

CÓRDOBA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Córdoba ha exigido este martes "explicaciones urgentes" al alcalde de Encinas Reales (Córdoba), Gabriel Prieto, y a su partido, el PP, "tras el escándalo relacionado con la empresa pública Encisocial", criticando los socialistas "la ausencia total de responsabilidades políticas" asumidas y "la falta de transparencia en la gestión", tras la contratación de familiares de cargos del PP en dicha una empresa municipal, creada a principios de año y presidida por el propio alcalde, dedicada a la ayuda a domicilio, residencias y educación.

A este respecto y según ha informado el PSOE en una nota, El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, ha afirmado que "los vecinos de Encinas Reales necesitan saber la verdad" y ha criticado que, hasta el momento, no la hayan dicho "ni el alcalde, ni el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Adolfo Molina, que es además presidente del Partido Popular en la provincia de Córdoba".

Morales ha asegurado que "los concejales implicados siguen siendo miembros del equipo de gobierno y continúan ejerciendo sus funciones", lo que evidencia, a su juicio, que "no se han asumido responsabilidades". En este sentido, ha afirmado que "han mentido, porque todo sigue igual".

Ante ello, Morales entiende que el alcalde y el presidente provincial del PP "deben responder por haber puesto al frente de una candidatura a quienes hoy están protagonizando esta situación", advirtiendo el portavoz socialista, además, sobre "la ruina que puede dejar esta gestión en el futuro de Encinas Reales", y ha insistido en que se den explicaciones "ante la ciudadanía y, si procede, ante la Fiscalía".

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Encinas Reales y portavoz en el Ayuntamiento, Lola Campos, ha asegurado que "el Partido Popular y nuestro alcalde nos han vuelto a engañar", y ha lamentado que van "tres semanas de silencio absoluto, que solo evidencian que hay mucho que tapar".

Campos ha subrayado que "los hechos hablan por sí solos", recordando que "han pasado tres semanas desde que se conociera el escándalo de Encisocial, y todo sigue exactamente igual", pues no hay "investigación, ni dimisiones, ni expulsiones reales, ni una sola asunción de responsabilidades".

En este sentido, ha criticado que el alcalde "anunció en prensa una investigación que nunca ha llevado a cabo", y ha lamentado que "seguimos sin transparencia, sin explicaciones y con la misma forma de gobernar de los últimos tres años".

La portavoz socialista también ha denunciado que las únicas medidas adoptadas han sido "cambios cosméticos, como la retirada de delegaciones, para aparentar que se ha actuado", mientras que en la práctica "el equipo de gobierno sigue siendo el mismo".

Además, ha señalado que "el concejal al que supuestamente se le había abierto expediente de expulsión continúa formando parte del consejo de administración de la empresa pública, con voz y voto, sin que conste su cese ni su dimisión".

Finalmente, Campos ha acusado al equipo de gobierno de "evitar dar la cara y bloquear el control democrático", puesto que "no se convocan consejos de administración, ni juntas generales, y se sustituyen plenos ordinarios por extraordinarios, sin ruegos ni preguntas, impidiendo así la fiscalización y el derecho de los vecinos a recibir explicaciones".

"el escándalo del enchufe de familiares de cargos del PP en la empresa municipal Encisocial, una sociedad cuya creación y desarrollo está bajo sospecha por esta presunta red de clientelismo".

Según ha informado el PSOE en una nota, tras una reunión con la dirección socialista local encabezada por la secretaria general, Lola Campos, la líder provincial del partido ha exigido "explicaciones y transparencia",para que toda la ciudadanía sepa qué ha pasado en el Ayuntamiento".

La cuestión, según ha señalado, es saber "cómo se ha constituido la empresa municipal Encisocial y cuál ha sido el proceso de contratación de personal, entre los que se hallaban familiares de ediles del equipo de gobierno del PP, como la mujer del teniente de alcalde, Francisco Ramírez, y la novia del concejal de Juventud, Antonio Jesús Tejero".