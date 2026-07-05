El PSOE de Córdoba exige a Moreno que "ponga fin al abandono del Guadiato" y que combata su despoblación

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Córdoba Silvia Mellado. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza por el PSOE de Córdoba Silvia Mellado ha mantenido un encuentro en La Granjuela con compañeros socialistas de los diferentes municipios de la comarca del Guadiato para analizar la situación que atraviesa el territorio y recoger las principales demandas que trasladará al Parlamento de Andalucía, donde exigirá al Gobierno de Juanma Moreno que "cumpla con la comarca y atienda sus necesidades, sobre todo en lo que se refiere a soluciones para combatir la despoblación, refuerzo de los servicios públicos e inversiones en infraestructuras que mejoren las comunicaciones".

Tal y como ha concretado la formación en una nota, Mellado ha subrayado que su compromiso como representante de la provincia de Córdoba será "poner voz a nuestros pueblos" y defender en la Cámara autonómica las necesidades de la comarca, criticando los "reiterados incumplimientos del Gobierno de Moreno con el Guadiato y con la provincia de Córdoba".

Durante la reunión, la parlamentaria ha destacado la necesidad de impulsar políticas que permitan combatir la despoblación que afecta a la comarca y al conjunto de la zona norte de la provincia, "apostando por iniciativas que generen oportunidades y garanticen el futuro de los municipios rurales".

Asimismo, ha mostrado su preocupación por el "progresivo deterioro de los servicios públicos", reclamando a la Junta una "apuesta decidida" por la sanidad, la educación y los "servicios esenciales para asegurar la igualdad de oportunidades de los vecinos y vecinas del medio rural".

Otro de los asuntos abordados ha sido la "falta de infraestructuras" que sufre la comarca. Mellado ha insistido en que es "imprescindible" que el Gobierno andaluz incremente las inversiones en el Guadiato para "mejorar las comunicaciones, favorecer el desarrollo económico y contribuir a fijar población".

"Como parlamentaria por Córdoba, voy a llevar al Parlamento la voz de nuestros pueblos, apoyando medidas para combatir la despoblación, defender unos servicios públicos de calidad y exigir las infraestructuras que nuestra comarca necesita. Moreno debe dejar de dar la espalda al Guadiato y comprometerse de una vez con el futuro de la comarca y de la zona norte de la provincia de Córdoba", ha señalado.

En suma, Mellado ha asegurado que mantendrá un "contacto permanente" con los municipios de la comarca para conocer de primera mano sus necesidades y convertir sus reivindicaciones en "iniciativas parlamentarias que contribuyan al desarrollo y al bienestar de la ciudadanía".