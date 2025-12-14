El PSOE de Córdoba lleva al Pleno el bloqueo del entoltado del puente de Electromecánicas

La viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de Córdoba un ruego para instar al Gobierno municipal a que reclame a la Junta de Andalucía que trabaje "de manera inmediata" para desbloquear la situación del puente de Electromecánicas, "paso imprescindible para que el proyecto de entoldado anunciado por el PP pueda convertirse, por fin, en una realidad".

Tal y como ha indicado la formación en una nota, la viceportavoz socialista, Mamen González, ha señalado que "los vecinos llevan años escuchando anuncios y promesas, pero la realidad es que no hay toldos y no hay soluciones". Según ha explicado, el problema actual deriva de que el PP quiso vender como fuera una actuación sin haber hecho antes el trabajo que correspondía, como la obtención de los permisos necesarios y la coordinación con las administraciones implicadas.

Al hilo, González ha lamentado que "el PP llegó incluso a arrancar los trabajos con un claro interés electoralista, sin tener resueltos los informes técnicos ni la coordinación previa", motivo por el que actualmente, "años después, el balance es evidente: mucho anuncio y cero resultados".

Además, la edil socialista ha subrayado que ahora existen informes que obligan a revisar el estado del puente por parte de la Junta de Andalucía, lo que ha paralizado el proyecto y ha dejado en evidencia "una forma de gobernar basada en la propaganda y no en la gestión responsable".

Desde el PSOE han insistido en que llevar este asunto al Pleno responde a la necesidad de dar una "respuesta clara" a las personas que cruzan ese puente a diario, con sol o con lluvia, y que siguen esperando una actuación comprometida y anunciada. En este sentido, han advertido que "no se puede jugar con las expectativas de la gente ni utilizar los barrios como escaparate electoral".

Finalmente, González ha considerado que "el PP tiene que dejar de poner excusas y ponerse a trabajar para desbloquear la situación", porque "los cordobeses quieren soluciones y fechas".