El PSOE de Córdoba pide al gobierno local que "vigile la ayuda a domicilio ante los abusos laborales a 1.800 empleadas"

CÓRDOBA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha criticado este martes "el abandono que el gobierno municipal de Bellido practica en la gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio, el mayor contrato del Consistorio, con la mayor financiación, de 204 millones, y la mayor plantilla de trabajadoras con 1.800 empleadas", de manera que ha exigido que "vigile" dicho servicio ante "los abusos laborales".

En una rueda de prensa, la edil ha lamentado que "después de adjudicarlo, el gobierno municipal se desentiende de los problemas, los incumplimientos y las deficiencias que pueda llevar a cabo la empresa adjudicataria en la prestación de un servicio fundamental, como son descansos semanales que no se respetan, cambios de turno sin el correspondiente tiempo de aviso, incumplimiento de cuadrante semanal y anual, festivos trabajados y no remunerados como tal, denegación de permisos recogidos en el Estatuto de los Trabajadores o en el propio convenio, y la obligación de coger vacaciones fuera del período establecido, en enero o febrero, por ejemplo".

Ante ello, ha instado al Consistorio a "vigilar el serviciio de ayuda a domicilio y no desentenderse de él con la excusa de que se trata de una concesión administrativa".

La concejal ha informado, además, de "incumplimientos del contrato realizado por el propio Ayuntamiento, como cuando las trabajadoras no disponen de la hoja de actuaciones que guíen el servicio que tienen que prestar al usuario, así como de la última amenaza trasladada, como es quitarles de la nómina las horas de trabajo que la empresa no les ha puesto en el cuadrante que les corresponde por contrato, porque no tiene usuarios que atender".

Moya ha rechazado tal argumento, porque "los demandantes del servicio llevan entre uno y dos años esperando, más de 600 días de media, ¿y ahora la empresa no tiene usuarios para darles trabajo a las auxiliares del SAD?". En este sentido, ha dicho que "en Córdoba hay unas 5.000 personas esperando, y que la delegada de Inclusión Social en Córdoba dijo hace unos días que se había alcanzado un número histórico de usuarios atendidos".

Por eso, el PSOE de Córdoba ha registrado unas preguntas acerca del cumplimiento del contrato y de las condiciones del convenio sectorial; también del número de usuarios que han causado baja en el sistema y los que han entrado.

"NO SALEN LAS CUENTAS"

"Aquí no salen las cuentas, tenemos una población dependiente cada vez mayor, un número de solicitudes al alza y trabajadoras del servicio a domicilio que reciben continuamente el argumento por parte de la empresa gestora de que no tienen suficientes usuarios para todas las trabajadoras", ha detallado Moya.

Para ella, "el tapón está en la Junta y es muy fácil de explicar: entre las personas que lamentablemente se mueren en casa esperando un derecho que se les niega y el nuevo sistema de tramitación de las solicitudes que ha dejado en el limbo a miles de expedientes y se salta el orden legal de preferencia, Andalucía se ha convertido en la comunidad autónoma que más baja su número de entradas en el sistema de dependencia a pesar de ser una de las que envejece más deprisa".

Según ha expuesto, "este bloqueo en la tramitación y valoración de las solicitudes supone una vulneración del derecho que tienen miles de cordobeses que siguen esperando en su casa, y en pueblos como El Carpio, Pedro Abad y otros más la falta de nuevas altas en el sistema no sólo deja abandonados a los demandantes, sino que empieza a dejar sin trabajo a las auxiliares de ayuda a domicilio".

La edil ha aseverado que "estas trabajadoras son las que atienden a nuestros mayores, a nuestros dependientes, las que sustituyen los cuidados en el entorno familiar a los más vulnerables de la sociedad, quienes necesitan ayuda para lo más cotidiano, comer, asearse, mantener un espacio ordenado".

"Tienen un trabajo muy duro por un sueldo básico de unos 1.134 euros brutos si se tiene un contrato a jornada completa y se encuentran con agresiones, situaciones familiares conflictivas para las que nadie les avisa, y no se merecen que el Ayuntamiento las abandone a su suerte, a las garras de las grandes empresas que copan los servicios públicos y para las que trabajadoras y usuarios sólo son números", ha expresado la concejal.