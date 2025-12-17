El PSOE de Córdoba reclama la bajada de precio de las 30 VPO de Vimcorsa en el Campo de la Verdad

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. - PSOE

CÓRDOBA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha reclamado este miércoles al gobierno local de José María Bellido "una sustancial rebaja" en las 30 viviendas de VPO que promueve Vimcorsa en el Campo de la Verdad.

En rueda de prensa, Hurtado ha manifestado que "el precio de venta, que alcanza los 210.000 euros por 77 metros útiles, plaza de aparcamiento y trastero, es excesivo para una promoción pública de VPO, y aduce como principal razón que los suelos donde se edifican estas 30 viviendas son municipales y no suponen coste alguno para Vimcorsa".

El portavoz también ha criticado que "con los precios aprobados por Vimcorsa para esta promoción, la empresa obtendría hasta un millón de beneficio económico". Por ello, ha pedido en el consejo de administración de Vimcorsa, donde se aprobaron los precios, "una sustancial rebaja, como mínimo del 10%, en el precio de las 30 viviendas de VPO que pondrán en venta".

Además, el socialista ha reprochado que "Vimcorsa pone unos precios de VPO superiores a los precios que ponen en el mercado las promotoras privadas, cuando debiese ser al contrario, puesto que cuenta con suelo gratis y su contribución debe ser de carácter social, no de sacar beneficio económico".

Así, ha reclamado que "Vimcorsa contribuya a la contención de precios en el mercado de la vivienda de VPO y no ponga precios que creen tendencia inflacionista".

El edil ha informado de que a 16 de diciembre de este año, "ya son 3.916 los demandantes de venta de VPO, de los que 2.144 son menores de 35 años". "Los demandantes de alquiler son 4.520, de los que 1.180 son menores de 35 años y 370 son de alquiler con opción a compra", ha dicho.

Por otra parte, ha agregado que "los demandantes de apartamentos tutelados de uno y dos dormitorios, mayores de 65 años, se han duplicado en este año y alcanzan en estos momentos los 928 demandantes registrados".

Ante ello, Hurtado ha advertido de que "se agrava el acceso a una vivienda asequible en Córdoba con los precios establecidos por Vimcorsa en esta promoción que está aún pendiente de construirse".