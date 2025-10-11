El PSOE de Córdoba recrimina las "graves deficiencias" del Instituto Municipal de Deportes con un 35% de plazas vacantes

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba y consejero del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco), Ángel Ortiz. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba y consejero del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco), Ángel Ortiz, ha votado en contra hacia el presupuesto del organismo para 2026 y lo ha considerado como un "modelo agotado, sin ambición y con graves deficiencias en su gestión", con hasta un 35% de plazas vacantes.

Ortiz ha definido al Imdeco como un "organismo paralizado" e "incapaz de gestionar el deporte en Córdoba" y con una "alarmante" falta de personal" que imposibilita "ejecutar las inversiones, mantener las instalaciones y desarrollar programas deportivos", según ha notificado la formación en una nota.

Al hilo, el concejal ha señalado que de las 70 plazas presupuestadas por el Imdeco, unas 25 aún siguen sin cubrir, lo que supone que más de un tercio de los puestos de trabajo estén sin ocupar.

"Esta situación demuestra que el problema del deporte cordobés no es de dinero, sino de gestión y de voluntad política", ha afirmado Ortiz, que ha reprochado que el Instituto Municipal carezca "del personal necesario para hacerlo posible".

Asimismo, el edil del PSOE ha calificado de "ridículo e insuficiente" el incremento de un 2,39% presupuestado para 2026 respecto al año anterior, puesto que "se trata de un presupuesto de trámite, que mantiene la inercia, sin planificación, sin ambición y sin una visión de futuro que desmantela los servicios".

PREVISIONES E INVERSIONES

Ortiz ha criticado que las previsiones de ingresos carezcan de "justificación técnica" y ha señalado que la nueva subida de tasas deportivas del 5% "encarece el acceso de las instalaciones públicas y golpea especialmente a las familias con menos recursos, a los jóvenes y a las personas mayores".

En cuanto a las inversiones, su formación ha lamentado la "falta total" de detalle y de calendario. En relación, ha indicado que "se anuncian actuaciones genéricas sin concretar fechas, importes ni responsables", lo que redunda en "inversiones que no se ejecutan".

En este sentido, el socialista ha concretado que el Imdeco acumula más de 2,6 millones de euros en "remanentes de inversiones no ejecutadas", algunas pendientes "desde hace más de una década", y ha estimado que "no se puede hablar de nuevos proyectos cuando ni siquiera se terminan los antiguos".

Finalmente, Ortiz ha concluido que votan en contra porque el presupuesto "no mejora los servicios, no ejecuta las inversiones, sube las tasas y no refuerza el personal".