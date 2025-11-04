El PSOE de Córdoba reta al presidente de la Junta a "dimitir" por la crisis del cribado de cáncer de mama

Crespín (centro), con cargos públicos y orgánicos del PSOE en Palma y su comarca, durante la recogida de firmas en la defensa de la sanidad pública. - PSOE

PALMA DEL RÍO (CÓRDOBA), 4 (EUROPA PRESS)

La secretaria general del PSOE de Córdoba, Rafi Crespín, ha retado al presidente de la Junta de Andalucía, el popular Juanma Moreno, a "hacerse un Mazón y dimitir", si respetase la "dignidad de las mujeres afectadas por la crisis del cribado del cáncer de mama", y procedería también a "adelantar las elecciones autonómicas", para que "fuesen los andaluces quienes decidieran qué modelo sanitario y de gestión de los servicios públicos quieren".

Se trataría, según ha informado el PSOE en una nota, de que pudieran elegir entre "la apuesta por el sistema público y el refuerzo con más inversiones y profesionales o el camino que ha tomado el PP de privatizaciones y derivaciones de fondos a las clínicas privadas y desmantelamiento de la red sanitaria universal y de calidad".

Crespín ha hecho estas declaraciones en Palma del Río (Córdoba), junto al portavoz socialista en la Diputación, Esteban Morales, y los secretarios generales del PSOE de la comarca, con Carlos Muñoz a la cabeza, donde ha pedido "la participación activa de los usuarios de la sanidad pública" en la campaña que desarrolla el PSOE de Córdoba.

Les pide su rúbrica para que "soliciten el restablecimiento de todos los servicios públicos anteriores al desmantelamiento ocasionado por el Gobierno de Moreno", así como "el refuerzo de la sanidad pública en personal, equipamientos e inversiones, y la mejora de todas las prestaciones sanitarias, hospitalarias y de Atención Primaria".

La dirigente se ha referido al "paralelismo entre la actuación de Mazón ante la Dana y su dimisión forzada un año después, y la gestión de Moreno por los graves fallos en el programa de detección precoz del cáncer de mama, una crisis por la que ha vetado una comisión de investigación en el Parlamento andaluz".

"Es el 'modus operandi' del PP cuando mete la pata por acción o por omisión y provoca una crisis, ocultar información, mentir y culpar a otros", según ha asegurado Crespín, quien lo ha relacionado con "los ejemplos de Ayuso con las residencias de mayores durante la pandemia, Aznar con los atentados del 11-M, el ministro Trillo con el accidente del Yak-42, o Rajoy con el desastre del Prestige".

Para la responsable socialista, "el bloqueo de Moreno y su negativa incluso a facilitar información al Defensor del Pueblo Andaluz es una estrategia para eliminar las pruebas de su negligente y corrupta gestión, especialmente en sanidad", y ha expuesto que "los juzgados están investigando el desvío a dedo y sin control de hasta 1.500 millones de euros a clínicas privadas por el que están imputados hasta tres gerentes del SAS".

Rafi Crespín ha dicho que, además, "la gran cortina de humo con la que el PP está tratando de ocultar esta crisis sanitaria, la presentación de los presupuestos para 2026, es una trampa y una mentira más que no se sostiene", y ha argumentado que es "imposible que ahora diga que va a contratar a 4.371 sanitarios cuando lo cierto es que recorta en 1.833 profesionales la plantilla sanitaria de hospitales comarcales en la comunidad, incluidos los de Córdoba".

HOSPITAL DE PALMA

En este punto, la dirigente socialista se ha referido a la "herencia que Moreno recibió del anterior Gobierno socialista de Andalucía en Palma del Río, un hospital puntero y vanguardista a punto de inaugurarse que el PP ha degradado a un centro de salud a medio gas, sin nuevas especialidades, ni camas hospitalarias, ni quirófanos, ni urgencias al 100%".

Crespín ha recordado que los socialistas dejaron "construido en Palma del Río un hospital que conllevaba una inversión superior a los 16 millones de euros", pero que con el Gobierno andaluz del PP "presta las mismas especialidades que ya ofrecía el centro de salud local y con profesionales provenientes del Reina Sofía, sin personal propio".

Junto a ello, Crespín ha exigido al PP que cesen "sus insultos y descalificaciones a las mujeres asociadas en Amama que han destapado los fallos y demoras en el cribado del cáncer de mama, y en especial que desautorice a la concejala del PP en Palma del Río Ángeles Zamora, que las ha tildado en el Pleno local de 'politizadas y subvencionadas, que hacen y dicen lo que les pide el PSOE y sin querer aportar'".

"Hay que tener poca talla moral para cargar contra mujeres que llevan dos años de angustia sin saber si tienen cáncer o no o si han perdido un tiempo precioso para poder curarse", y ello en el marco de "una cacería deplorable por parte del PP, experto en matar al mensajero".

Por último, Crespín ha animado a los cordobeses a "salir a las calles el próximo domingo día 9 de noviembre, junto a las mareas blancas, para pelear por la sanidad pública junto a sindicatos, asociaciones de pacientes y ciudadanos. Allí estaremos los socialistas, que hemos pasado de la denuncia a la acción estando en las calles, recogiendo firmas para la restitución de una sanidad pública con una Atención Primaria garantizada, con plazos razonables para ver a los especialistas o entrar en quirófanos, y con profesionales con estabilidad y contratos dignos".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Palma, Carlos Muñoz, ha defendido la recogida de firmas iniciada por la dirección provincial para "alzar la voz junto a nuestros vecinos y decir que la sanidad es un derecho, no un privilegio", y ha criticado que "el PP no está presente en las marchas y concentraciones en el Hospital de Palma del Río", a lo que se suma "su voto en contra de los pacientes de hemodiálisis por los problemas que padecen en el transporte en ambulancias, y contra la moción el PSOE llevó al Pleno por los cribados en el cáncer de mama".