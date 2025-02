El PSOE de Córdoba subraya su presencia en los órganos directivos del PSOE-A con 25 representantes

CÓRDOBA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Córdoba destaca su presencia en los órganos directivos del PSOE de Andalucía con 25 representantes distribuidos en la Comisión Ejecutiva, Comité Federal y Comité Director tras la nueva ejecutiva diseñada por la secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, en el 15 Congreso Regional celebrado en Armilla (Granada).

Como ha detallado en una nota la formación, el PSOE de Córdoba estará representado en la nueva Ejecutiva por Esteban Morales, diputado provincial y ex alcalde de Puente Genil, que se hará cargo de la Secretaría de Política Municipal; Raquel Casado, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Montilla, que será la nueva secretaria coordinadora del Área de Universidades, Ciencia e Innovación, y Isabel Ambrosio, actual parlamentaria andaluza por la provincia y ex alcaldesa de la capital cordobesa, que asumirá la Secretaría de Políticas Migratorias y Andaluces en el Exterior.

Junto a los anteriores, Victoria Fernández, jefa de gabinete del ministro Luis Planas, que estará al frente de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Políticas del Mar; Lola Amo, alcaldesa de Montoro, que asumirá las tareas de las Secretaría de Servicios Sociales y Diversidad Funcional, y Esther Ruiz, secretaria general socialista en Aguilar de la Frontera y ex delegada del Gobierno de la Junta en la provincia, que será la secretaria de Agenda 2030.

Además de estas cinco mujeres y un hombre socialistas cordobeses en la Ejecutiva, el PSOE de Córdoba estará presente en el Comité Federal del PSOE con la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, ex senadora y ex consejera de la Junta, y Francisco de Paula Algar, concejal del Ayuntamiento de Lucena y ex delegado territorial de Medio Ambiente.

Otros 17 militantes socialistas de la provincia serán los representantes territoriales en el Comité Director del PSOE de Andalucía, el máximo órgano entre congresos: Florentino Santos Santos, Inma Durán Sánchez, Antonio Granados Miranda María José Calderon Caballero, Víctor Manuel Pedregosa Viso, María Angeles Luna Morales, Carlos Manuel Muñoz Ruíz, Ana Isabel Torralbo Higuera, Antonio Castro García, Carmen Lara Estepa, Juan Antonio Reyes Cuadrado, Carmen González Escalante, José Antonio Gómez Morillo, María Fermina Muñoz Bermúdez, Juan Díaz Caballero, Piedad Dolores Campillos López y Juan Manuel Poyato Cuenca.