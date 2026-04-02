El PSOE de Córdoba urge una intervención en Las Moreras y la convocatoria de una mesa de trabajo

Archivo - La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González. (Foto de archivo). - PSOE - Archivo

CÓRDOBA 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González, ha exigido la "convocatoria inmediata" de una mesa de trabajo y una "intervención urgente" en el barrio de Las Moreras, y ha aseverado que "se acabó el tiempo de las excusas" y "el tiempo de esconderse".

Así lo ha sentenciado este jueves la viceportavoz socialista en un comunicado en el que ha criticado que "han pasado seis meses" y el alcalde de Córdoba, José María Bellido, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ambos del PP, "siguen sin estar", y "esa ausencia ya es una forma de maltratar políticamente a un barrio entero", ha opinado.

Mamen González se ha pronunciado así seis meses después de que los vecinos de Las Moreras "volvieran a exigir una respuesta seria a la situación del barrio", según ha explicado el PSOE, desde donde han criticado que, desde entonces, ni el alcalde de la capital, José María Bellido, ni el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, "han estado donde tenían que estar, al lado de los vecinos y dando soluciones".

La edil del PSOE ha criticado que el Partido Popular "lleve medio año dejando pasar el tiempo mientras los problemas siguen ahí y mientras los vecinos acumulan una paciencia que ya no da más de sí". "Han pasado seis meses. Seis meses. Y la pregunta es muy sencilla: ¿dónde están Bellido y Moreno Bonilla? Porque en Las Moreras, desde luego, no", ha abundado.

La representante socialista ha asegurado que lo que ocurre en el barrio "no es fruto de la casualidad, sino de una decisión política, la de abandonar, retrasar y mirar para otro lado". "Cuando pasan los meses y no llega ni la respuesta, ni la presencia institucional, ni la solución, ya no estamos hablando de lentitud. Estamos hablando de abandono", ha señalado.

Mamen González ha defendido que los vecinos de Las Moreras han hecho "lo que tenían que hacer: reclamar, esperar, insistir y aguantar". "Quienes no han hecho su trabajo son Bellido y Moreno Bonilla. Los vecinos han cumplido. Los que han fallado son ellos", ha remarcado.

En este sentido, ha denunciado que el PP "vuelve a demostrar que tiene tiempo para la propaganda, para la foto y para los discursos vacíos, pero no para atender a los barrios que más necesitan a las administraciones".

"No se puede hablar de ciudad, de convivencia ni de igualdad mientras se deja a Las Moreras seis meses más esperando. No se puede pedir confianza a los vecinos cuando lo único que reciben es silencio", ha afirmado.

La concejala socialista ha defendido que la reclamación vecinal de una mesa de trabajo "no solo es legítima, sino la prueba de que el barrio está harto de promesas y cansado de esperar". "Los vecinos no están pidiendo nada extraordinario. Están pidiendo que les atiendan. Están pidiendo que se les escuche. Están pidiendo que el Ayuntamiento y la Junta aparezcan de una vez y hagan su trabajo", ha señalado.