El PSOE de Córdoba ve en los trece millones de remanentes de urbanismo "los peores datos jamás conocidos"

El portavoz Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado. - PSOE DE CÓRDOBA

CÓRDOBA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz Socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha calificado los resultados de la liquidación del presupuesto de la Gerencia de Urbanismo del 2025 como "los peores datos jamás conocidos", con un remanente de casi trece millones de euros.

Tal y como ha emitido la formación en una nota, según Hurtado, gran parte de los remanentes corresponden a las inversiones del Consistorio "anunciadas con vídeos a bombo y platillo", que deben ser ejecutadas por la Gerencia de Urbanismo y que se dilatan en el tiempo "por la incapacidad de gestión de quienes la dirigen".

Para el portavoz socialista es inaudito que la Gerencia reciba millones de euros de la Administración local para "importantes obras en equipamientos e infraestructuras y ninguna salga adelante". Asimismo, Hurtado ha considerado que los datos "hablan por sí mismos y son muy significativos", puesto que en el 2025 se aprueba un presupuesto de 27,3 millones de euros, de los que ha habido un excedente de 12,8 millones de euros, con 31 millones de saldos bancarios y 43 millones de euros de inversiones acumuladas "que no han sido capaces de gestionar", y ha precisado que "alguno de estos proyectos son de hace 30 años".

"La Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba es como un coche a ralentí, sin conductor e incapaz de avanzar, y con bidones de gasolina almacenados y disponibles", ha comentado. Según Hurtado, el problema está "en quienes no saben gestionar la Gerencia Municipal de Urbanismo y los ciudadanos somos los perjudicados por esta evidente incompetencia".

Al hilo, ha añadido que los proyectos de inversión y actuaciones "se van acumulando en los cajones de la Presidencia quien le dedica bien poco a la Gerencia de Urbanismo y que se dedica a hacer vídeos y anunciar proyectos que nunca se hacen realidad, como el Córdoba Arena, la sala museística de Caballerizas, los aparcamientos en la Victoria, Plaza de Toros, Plaza de Colon u Ollerías, la Sala de Artes de Fidiana, la sede de la Real Academia de Ambrosio Morales o el parque de Chinales, entre decenas más".