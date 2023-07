El PSOE cordobés destaca las inversiones estatales en el Valle del Guadiato y alerta de que el PP trae "recortes"

CÓRDOBA, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde y secretario general del PSOE de Peñarroya-Pueblonuevo,

Víctor Manuel Pedregosa, y el vicesecretario general del PSOE de

Córdoba y portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, José Antonio Romero, han subrayado la apuesta del Gobierno de España con sus inversiones en la comarca del Valle del Guadiato.

En otro orden de cosas, el secretario general de los socialistas

peñarriblenses se ha referido a las elecciones generales y ha señalado que "el 23 de julio tenemos que elegir entre dos modelos, el modelo progresista del PSOE o el del PP y Vox, un modelo de retroceso y recortes". Y ha añadido que "ya sabemos qué ocurre cuando gobierna el PP, un gobierno que no es sensible y que no se compromete con Peñarroya-Pueblonuevo y la comarca del Guadiato".

Por su parte, el vicesecretario general del PSOE de Córdoba, José Antonio Romero, ha destacado que "el gobierno de Pedro Sánchez ha apostado por la comarca del Valle del Guadiato, destinando cerca de 9 millones de euros en fondos de Transición Justa, tan necesarios en esta comarca para que sus ciudadanos puedan salir adelante".

Romero también ha explicado proyectos como "la autovía A-81, que de nuevo el gobierno de España ha puesto en marcha, esa conversión de la N-432 en autovía, y que el PP tenía guardada en un cajón, con el gobierno de Rajoy, o las obras de urgencia para que los ciudadanos de Peñarroya-Pueblonuevo y norte de Córdoba puedan tener agua en sus grifos, una inversión de 3,9 millones de euros, que solo lo hace un gobierno de izquierda".

"Vamos a apostar porque esta comarca tenga las necesidades cubiertas, y para eso están los alcaldes y alcaldesas, que van a pelear gobierne quien gobierne para que esta zona no se quede atrás, y todas las necesidades del Guadiato sean provistas por parte del Gobierno", ha asegurado Romero.

El también portavoz del PSOE en la institución provincial ha apuntado que "tenemos claro cuál es nuestro papel, y este es defender los intereses de todos y cada uno de los ciudadanos de la provincia de Córdoba, gobierne quien gobierne en su ayuntamiento, porque no vamos a permitir que se castigue a ningún ciudadano de la provincia porque gobierne otro color político diferente al que gobierna en la diputación".

Por último, José Antonio Romero ha querido elogiar al alcalde peñarriblense, del que ha dicho que "tendrá una gestión muy buena para los habitantes de Peñarroya-Pueblonuevo y además será un líder para la comarca, que defenderá las necesidades reales que tiene el Valle del Guadiato".