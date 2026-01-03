PSOE-A cree que Moreno buscaba con Sanz un "lavado de cara" que no ha borrado el "problema" de la sanidad andaluza

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez. - MIGUEL ÁNGEL JUNQUERA/PSOE-A

SEVILLA 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha subrayado que el "problema" de la situación de la sanidad pública andaluza continúa pese a la "intención clara" que, en su opinión, tenía el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), de darle un "lavado de cara" a este asunto con el nombramiento de Antonio Sanz como consejero de Sanidad, competencia que el pasado mes de octubre sumó a las que ya tenía de Presidencia.

La también portavoz del PSOE-A en el Parlamento andaluz ha reflexionado sobre la situación de la sanidad pública en el marco de una entrevista concedida a Europa Press en la que ha insistido en criticar el nombramiento de Antonio Sanz como consejero de Sanidad, "con el prestigio que tiene un área tan importante, vital para los andaluces", ha señalado.

Para María Márquez, la "intención clara" que tenía Juanma Moreno con este nombramiento era "intentar arreglar en la televisión lo que no van a arreglar en los hospitales", y "construir una imagen que es falsa y es mentira, sobre la realidad que vivimos los andaluces en los centros de salud y en los hospitales públicos" de la comunidad.

Al respecto, ha denunciado que "sigue siendo imposible conseguir una cita" con el médico de atención primaria "a tiempo cuando te pones malo", ya que se dan con plazos de "diez, doce días", según ha criticado, y ha sostenido que el presidente de la Junta "no quiere resolver el problema de la sanidad porque él entiende que no hay un problema".

Frente a ello, María Márquez ha incidido en acusar al Gobierno de Moreno de buscar "desmantelar la sanidad pública para privatizarla, para que algunos hagan negocio" con ella, y al respecto ha remarcado que, "en estos momentos", el presidente de la Junta "está investigado por la justicia por privatizar de la manera que lo han hecho" desde su gobierno, "a dedo, sin control, como si el cortijo (de la sanidad) fuera suyo", y "quitándonos a los andaluces lo más importante que teníamos, que era la seguridad ante la enfermedad", ha denunciado.

Al respecto de este asunto, ha subrayado que desde el PSOE-A "siempre dijimos que el tiempo era el mejor aliado de la verdad, y a medida que va pasando el tiempo nos vamos enterando de más cosas", y "es muy importante que se sepa dónde se ha gastado el dinero de los andaluces", por qué desde el Gobierno andaluz se aprovecharon de "la excusa de la pandemia" de Covid-19 para realizar, con el procedimiento de emergencia, "contratos a dedo y sin control a quienes ellos querían", de forma que hasta "terminaron contratando" así "adornos navideños" o "motos de agua", ha censurado.

Para María Márquez, "está claro que hay una causa abierta en estos momentos en los juzgados porque las cosas no se hicieron bien", y, tras tener "aviso de los empleados públicos de que eso no se podía hacer", desde el Consejo de Gobierno presidido por Juanma Moreno decidieron "quitar los controles" en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud (SAS) "para que nadie nos diga que esto no se puede hacer".

También ha sostenido que "ha sido mentira" la "excusa" que daba la Junta de promover ese tipo de contratos con la sanidad privada porque la pública no daba "abasto" y presentaba "unas listas de espera muy grandes" que querían reducir, y en esa línea ha puesto de relieve que "las listas de espera no han dejado de crecer", como tampoco ha variado que "la gente sigue esperando años y meses para ver al especialista" o "para operarse".

Ha agregado que desde el PSOE-A esperan que, en el nuevo año 2026, "en el ámbito de la justicia, se sepa la verdad" sobre lo ocurrido y que desde el Gobierno del PP-A "colaboren con la justicia", si bien ha avisado de que "el PP está acostumbrado a darle martillazos a los ordenadores para que no se sepa la verdad de lo que pasa en su casa".

La dirigente socialista ha sostenido que el presidente ha nombrado a Antonio Sanz como consejero de Sanidad "para darle un 'lavadito' de cara" a la materia y "trasladar otro mensaje público", el de "resolver en los medios de comunicación lo que no piensa resolver en los hospitales y en los centros de salud de Andalucía".

EL "ESCÁNDALO" DEL CRIBADO DEL CÁNCER DE MAMA

María Márquez también se ha referido al "escándalo" de los fallos en el funcionamiento del programa de cribado de cáncer de mama de la sanidad andaluza, del que ha señalado que "ha saltado porque el cáncer es, lamentablemente, una enfermedad que no espera", y "si no te ponen un tratamiento a tiempo, si no te lo detectan a tiempo, te mueres".

"Y por eso ha saltado el escándalo a nivel nacional y con esta magnitud, porque la sanidad no soporta más la privatización y el desprecio en la política pública que hace Moreno Bonilla sobre la salud de los andaluces", ha aseverado María Márquez.

De igual modo, ha descartado que la "crisis" derivada de estos fallos se haya "resuelto" como vendría a defender el presidente de la Junta. "No se lo cree ni él", ha sentenciado al respecto María Márquez, en referencia a Juanma Moreno, tras lo que ha subrayado que "el drama está en los ojos de las mujeres andaluzas que siguen gritando que están muertas de miedo, y que su cáncer se podía haber prevenido y evitado".

La representante del PSOE-A se ha preguntado "cómo puede negar" el presidente de la Junta "que esto ha pasado, cuando tiene delante de sus narices a una mujer que le está diciendo, 'te voté y me has arruinado la vida'", que "tenía un granito de arroz cuando le hicieron la radiografía del cribado y termina teniendo un tumor de ocho centímetros".

María Márquez ha citado así el caso de Anabel, una de las mujeres afectadas por esos fallos del programa de cribado, que "confió en Moreno Bonilla en un momento determinado, incluso lo votó", y que ahora "siente que le ha arruinado la vida por sus políticas de privatización, que tienen unas consecuencias terribles", ha agregado.

También ha subrayado que el cambio de titular de la Consejería de Sanidad --de Rocío Hernández, que dimitió en octubre, a Antonio Sanz-- no ha implicado "darles credibilidad" desde la Junta a las mujeres que han denunciado el caso, "protegerlas, cuidarlas, ampararlas", sino que ha ocurrido "todo lo contrario", y desde el Gobierno del PP-A "han seguido persiguiéndolas, criminalizándolas", hasta "denunciándolas, pidiéndole incluso 600.000 euros a una asociación de mujeres que luchan contra el cáncer de mama", según ha criticado María Márquez.

La 'número dos' del PSOE-A ha tachado de "indecencia" que desde el Gobierno andaluz se "persiga" y se "denuncie" a mujeres que se unen en torno a una asociación de afectadas de cáncer de mama para "ayudar a otras personas que están en su misma situación".

"Nos parece gravísimo", ha remarcado María Márquez antes de agregar que "lo que ha pasado con el cribado del cáncer de mama retrata claramente a Moreno", que "no escucha a las mujeres que tienen el problema del cribado del cáncer de mama", y a quien "se le llena la boca para presumir de que es un 'sex simbol', que lo quieren todas las mujeres por la erótica del poder, y que se le acercan niñas muy monas que prácticamente se tiene que quitar de encima como moscas".

"Nos parece impresentable tener un presidente que hace este tipo de declaraciones y que no atiende los problemas importantes de Andalucía", ha comentado al respecto María Márquez, quien ha reivindicado que desde el PSOE-A quieren que "se sepa la verdad", y ha lamentado al respecto que "han pasado un montón de meses y todavía no sabemos qué ha pasado" con los cribados.

En ese punto, ha criticado que Moreno "no da ninguna explicación" y "no sabe de lo que habla, no se toma en serio los problemas de los andaluces porque está en otra cosa, en el tacticismo político de ver cuándo le interesa tener más votos, cuándo va a convocar las elecciones para que le vaya mejor a él, y cuánto pierde en función de las crisis que él entiende que tiene".