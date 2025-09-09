PSOE-A cree que Moreno "entra en campaña" presentando una Ley de Vivienda para que "los constructores hagan negocio"

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha considerado este martes sobre el acto que ha protagonizado el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de presentación del anteproyecto de Ley de Vivienda de Andalucía, que este miércoles aprobará el Consejo de Gobierno para su remisión al Parlamento de Andalucía, que de esta forma "ha entrado en campaña electoral" y ha considerado que con esta actuación sigue instalado en la "propaganda", en palabras del portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Recio.

En declaraciones a los medios de comunicación ante el Centro de Defensa Forestal en El Pedroso (Sevilla), Recio ha sostenido en una nota de este partido sobre la contribución de la futura norma es que el Gobierno andaluz debe recapacitar en que "lo que tiene que servir es para ayudar a la gente que quiere adquirir una vivienda, no para que los constructores hagan negocio con la vivienda pública".

El también secretario de Organización del PSOE de Sevilla ha argumentado en este sentido que el precio de una vivienda de protección oficial pueda alcanzar un precio de 300.000 euros, como sucede en algunas capitales andaluzas, para afirmar que "ese no puede ser el precio de la vivienda pública, de la VPO, en pleno siglo XXI, no", quien ha apuntado que "una VPO como máximo tiene que estar en torno a los 120.000 euros".

Recio ha subrayado que "un ciudadano no puede pagar por una vivienda pública en régimen de alquiler más de 350 euros" y, seguidamente, ha reivindicado el modelo que ha puesto en marcha la Diputación Provincial de Sevilla.