PSOE-A cree que Moreno no tiene "credibilidad" para criticar la prórroga de un Presupuesto que es "mejor" que los suyos

SEVILLA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, ha considerado este miércoles que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), no tiene "credibilidad" para criticar la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) diseñados por el Gobierno de Pedro Sánchez, y ha defendido que esas cuentas, aunque se prorroguen, son "mejores" para Andalucía que "cualquiera de los Presupuestos que haya podido aprobar" el Ejecutivo del PP-A.

Así lo ha manifestado la portavoz socialista en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz, y a preguntas de los periodistas sobre la no aprobación, por parte del Gobierno, de los PGE para 2025, y la consecuente prórroga de los que actualmente se mantienen en vigor.

María Márquez ha cuestionado "con qué cara sale Moreno Bonilla a decir que no se pueden prorrogar los Presupuestos Generales del Estado", y que eso "perjudicaría gravemente a Andalucía". "Podría ser una broma si no fuera un tema tan serio", ha comentado la representante del PSOE-A, que ha criticado además que el presidente de la Junta "se ha atrevido incluso a cuantificar" lo que supondría para la comunidad autónoma una prórroga de esos PGE, ya que "ha dicho que Andalucía estaría perdiendo 700 millones de euros" por eso.

"Si Andalucía estaría perdiendo 700 millones de euros, ¿por qué votó en contra el Partido Popular de las entregas a cuentas que daban 1.800 millones de euros a nuestra comunidad autónoma?", ha preguntado María Márquez al presidente de la Junta, de quien ha cuestionado su "credibilidad" en esta materia, así como ha sostenido que, "aunque se prorrogaran los Presupuestos", del Estado, dicha ley "es mejor que cualquiera de los Presupuestos que ha aprobado y haya podido aprobar el PP en todos estos años" al frente del Gobierno andaluz.

En esa línea, la vicesecretaria general del PSOE-A ha señalado que, con el Gobierno del PP, "el presupuesto en inversiones del Estado en Andalucía se situaba de media en 1.661 millones al año", mientras que esa cifra, "con el Gobierno de Pedro Sánchez, es casi el 40% más" alta, de "2.261 millones".

Sobre la posibilidad de aprobar los PGE para este año, María Márquez ha defendido que "si algo hace el PSOE en el Gobierno de España es hablar, dialogar hasta la saciedad e intentar que todas las medidas que consideramos que son buenas para nuestro país salgan adelante", y así lo han hecho los socialistas "con medidas como la subida de las pensiones, del Salario Mínimo" Interprofesional, y "con una cantidad de medidas que benefician directamente a la gente de este país y, concretamente, a los andaluces", ha añadido.

CRÍTICA A LA "IRRESPONSABILIDAD" DEL PP

En esa línea, se ha declarado "convencida" de que los socialistas van a "intentar, por todos los medios, llegar a un acuerdo" para sacar adelante los PGE, pero ha apostillado que "el problema es lo que nos encontramos enfrente", que es "la irresponsabilidad de un Partido Popular que es incapaz de echar una mano y de remar en defensa de los intereses" generales, ha denunciado.

De igual modo, la portavoz socialista no ha querido entrar a valorar una posible convocatoria de elecciones en el caso de que el Gobierno no apruebe los PGE, y al respecto ha recordado que la convocatoria de elecciones "le corresponde al presidente", Pedro Sánchez, que "se ha expresado con contundencia en este sentido cada vez que se le ha preguntado sobre este asunto", ha puesto de relieve.

Por último, a María Márquez le han preguntado por las declaraciones de este pasado martes de la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, contraria a que el Gobierno remita al Congreso unos PGE sin tener previamente asegurados los apoyos para aprobarlos, para no hacer "perder el tiempo" a la Cámara baja, y la representante del PSOE-A ha comentado que no conocía "los términos en los que se ha expresado" la también ministra de Educación, por lo que no ha valorado sus palabras.