PSOE-A cree que el resultado en Castilla y León desmiente a los "agoreros" que ven "todo hecho" con las urnas aún vacías

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en Jaén. - PSOE-A

ANDÚJAR (JAÉN), 16 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha considerado este lunes que el resultado de las elecciones autonómicas celebradas este pasado domingo en Castilla y León demuestra que "los agoreros, los cenizos que todos los días cuentan" basándose "en encuestas inventadas y pagadas que todo está hecho, mienten", porque se pronuncian así cuando las urnas aún están "vacías" y los ciudadanos no han podido ir a votar aún.

Es un mensaje que la también portavoz parlamentaria del PSOE andaluz ha trasladado en una atención a medios durante una visita al Hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén), y a preguntas de los periodistas sobre el resultado de dichos comicios en Castilla y León, donde el PSOE ha sido la segunda fuerza más votada por detrás del PP, con 30 procuradores, que son dos más de los conseguidos en la anterior cita de 2022.

María Márquez ha defendido que el "aprendizaje más claro" que dejan las elecciones de Castilla y León es que "mienten" dichos "agoreros" que pronostican derrotas para el PSOE cuando aún no se ha votado, y al respecto, y de cara a las elecciones andaluzas previstas para esta primavera, ha subrayado que "las urnas en Andalucía están vacías" todavía, "el folio está en blanco, y lo van a escribir los andaluces con una letra que defienda claramente la sanidad pública", según ha agregado la portavoz socialista.

Ha criticado además que el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), se reivindique como "garante de la moderación". "Qué manera de tomarnos el pelo, de mentirnos a los andaluces, cuando claramente vemos que la política sanitaria que privatiza, que arruina la vida a mujeres como Anabel, víctima del cribado del cáncer de mama, no solo no supone moderación, sino que supone una política negligente que arruina la vida a la gente", ha comentado María Márquez al respecto.

La vicesecretaria socialista ha insistido en defender que los andaluces "irán a votar cuando toque con la mayor esperanza, con la mayor ilusión y con las ganas de cambiar el futuro de esta tierra", así como ha reivindicado a la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, como "la mejor candidata para que sea la próxima presidenta de la Junta de Andalucía".

La 'número dos' de la dirección del PSOE-A ha recordado además la condición de médica y de exconsejera andaluza de Salud de María Jesús Montero para señalar que los andaluces saben que la candidata socialista "conoce muy bien el tema" de la sanidad, y ella es "la que va a traer de nuevo la dignidad del sistema sanitario público de Andalucía que los andaluces merecemos", ha augurado.

Por otro lado, a la pregunta de si cree que Vox "ha tocado techo" a tenor de su resultado en Castilla y León, María Márquez ha apuntado que esa es una cuestión que "no preocupa" a los socialistas andaluces y en la que no entran. "Nosotros tenemos claro cuál es nuestro libro, cuál es nuestro camino, cuál es nuestra tarea, y en eso estamos afanados", se ha limitado a añadir para finalizar.