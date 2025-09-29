El PSOE critica que el cierre de la carretera de acceso al Cementerio de la Fuensanta de Córdoba "cumple ya cuatro años"

Archivo - Carretera de acceso al Cementerio de la Fuensanta de Córdoba, cortada al tráfico por su deterioro. - COMITÉ DE EMPRESA DE CECOSAM - Archivo

CÓRDOBA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha criticado este lunes que "el cierre de la carretera de acceso al Cementerio de la Fuensanta, y a todas las parcelaciones de la zona, cumple ya cuatro años", y "la imagen de esta vía derrumbada es el ejemplo manifiesto de la incompetencia del equipo de gobierno del PP de gestionar la ciudad de Córdoba".

A este respecto y según ha informado el PSOE en una nota, Moya ha recordado que "esta carretera lleva cerrada desde el verano de 2022, a consecuencia de las obras realizadas para la construcción del punto limpio de Sadeco", y el ya entonces alcalde, el popular José María Bellido y su equipo de gobierno "se lanzaron rápidamente a decir que su arreglo sería inminente, para luego enredarse en debates internos de a quién le correspondía la reparación, si a la empresa constructora del punto limpio o la Junta de Andalucía, para finalmente asumir su responsabilidad".

Para Moya, "al alcalde se le olvida que cuando se gobierna hay que hacerlo para toda la ciudad, y que los cordobeses que viven en barriadas periféricas como Alcolea y en todas las parcelaciones cercanas también tienen derecho a tener las infraestructuras de acceso en condiciones", al tiempo que ha agregado que "el gobierno municipal del PP debería entender que el Cementerio de la Fuensanta da servicio a una inmensa mayoría de usuarios que tienen allí a sus seres queridos o necesitan de los servicios del Tanatorio Municipal".

En este sentido, la socialista ha apuntado que, "ni siquiera el hecho de tener allí una de las empresas municipales de Córdoba, como es Cecosam, que se ha visto gravemente perjudicada por este retraso inadmisible, ha hecho que un proyecto tan necesario como éste se pusiera en funcionamiento en un tiempo razonable".

Moya ha opinado que "las prioridades del alcalde están claras y se demuestran en sus actuaciones: mientras algunos expedientes corren en el proceso administrativo, como el arreglo de la calle Santa María de Trassierra, cuya segunda fase se licitó un año antes que la que nos ocupa y ya la tenemos acabada, otros expedientes duermen el sueño de los justos en un cajón y se anuncian una y otra vez sin ver la luz durante años".

En este sentido, ha esgrimido que "la publicación en el mes de agosto de esta licitación, cuyo plazo de presentación de solicitudes acabó el 15 de septiembre, hace difícil que las obras empiecen en lo que queda de año" y, por ello, ha apuntado que "el cansancio de los vecinos de Alcolea y todas las inmediaciones es manifiesto, ya que son usuarios de este acceso a diario y sufren la incomodidad de dar un rodeo de varios kilómetros para entrar y salir en una carretera de mucho tráfico y por la que circulan con asiduidad muchos ciclistas".