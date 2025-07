El PSOE critica el "cierre ininterrumpido" durante medio año de la Oficina de Turismo del Ayuntamiento de Granada

GRANADA 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El viceportavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Granada Eduardo Castillo ha denunciado públicamente este viernes el "cierre ininterrumpido" durante seis meses de la Oficina de Turismo de la sede consistorial en Plaza del Carmen, en el centro de la capital granadina, una situación que ha calificado de "incomprensible" para una ciudad que alberga el monumento más visitado de España.

Castillo ha acusado al equipo de gobierno local, del PP, liderado por la alcaldesa de la ciudad, Marifrán Carazo, de ser "malos gestores de lo público" y de "no preocuparse por el futuro de la Granada", según ha informado el PSOE en una nota de prensa.

El edil socialista ha explicado que el cierre se debe a un proyecto de rehabilitación para crear una oficina virtual, "un proyecto conseguido en el mandato anterior y que se ejecutará que con un presupuesto de 45.000 euros busca recuperar y modernizar la oficina de turismo y crear una oficina de turismo virtual, un proyecto que se lleva demorando meses con el cierre incluido de un servicio municipal tan importante como la atención a los turistas que llegan a Granada".

Al respecto, el portavoz ha reconocido que "podemos entender que las obras se retrasen. Lo que no es de recibo es que la oficina entre tanto no esté abierta, no esté dando el servicio a las miles de personas que visitan Granada cada día".

Para Castillo, esta situación forma parte del "modelo turístico precario del PP, un modelo turístico donde lo cuantitativo, la masificación, son lo que cuentan y no dar un servicio en condiciones y proyectar una imagen adecuada de nuestra ciudad".

Además de la Oficina de Turismo, Castillo ha alertado sobre la situación de otro proyecto clave del anterior gobierno socialista, "el control de flujo en el Albaicín, que permitía diversificar también la masificación que había en el propio Albaicín y mejorar la convivencia en el barrio". Este proyecto, ha añadido, "también está en el aire después de una sexta prórroga, la tercera que pide este equipo de gobierno".

También ha afirmado que "el PP es un mal gestor, la señora Carazo es una mala gestora y por eso hay en el aire más de un millon de euros de proyectos europeos en colaboración también con la Junta de Andalucía en el caso del plan de grandes ciudades que hoy por hoy están en el aire después de que el gobierno socialista consiguiese prácticamente 40 millones de euros de fondos de recuperación después de la pandemia".

"Hoy esos proyectos están en el aire porque el PP, repito, es un mal gestor de lo público y la señora Carazo es una mala gestora a la que la ciudad de Granada no le duele", ha concluido Castillo, instando al equipo de gobierno a "tomar las riendas y reactivar los proyectos paralizados en beneficio de Granada y sus visitantes".