El PSOE critica por "dantesco" que la Junta recurra a baños portátiles en las Urgencias de Orcera (Jaén)

JAÉN, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticado que la Junta de Andalucía haya colocado dos baños portátiles en la puerta del Servicio de Urgencias del centro de salud de Orcera (Jaén) para el uso de los pacientes que acudan a este centro sanitario. Para el PSOE se trata de un episodio "dantesco" que ha levantado "la indignación entre los usuarios y familiares de la localidad y alrededores".

Y es que, según ha denunciado en un comunicado la parlamentaria socialista Mercedes Gámez, las dos cabinas de WC "se encuentran a pleno sol, en la tercera ola de calor que sufrimos este verano, con temperaturas superiores a los 40 grados".

"Además de sus afecciones o dolencias, los pacientes que acudan al centro de salud de Orcera tienen el riesgo de llevarse una infección de orina y un golpe de calor", ha dicho Gámez, que ha incidido en que "durante todo el día les está dando el sol, a lo que se suma un olor insoportable para las personas que hagan uso del mismo".

Por todo ello, ha exigido a la Junta que "no someta a los pacientes a estas condiciones tan extremas", además de advertir que

este servicio portátil "no está habilitado para personas con movilidad reducida, y casualmente en Orcera hay un alto índice de población mayor que no puede valerse por sí misma para acceder a este punto". Muchas de las personas necesitan ayuda y el espacio es muy acotado.

"Estas son las fórmulas a las que nos tiene acostumbrados el gobierno de Moreno Bonilla: improvisación, falta de consideración y restricción de los recursos públicos", ha concluido Gámez.