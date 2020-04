El PSOE critica el "desprecio" de la Junta a la horticultura de la costa de Granada y pide la dimisión de la delegada

GRANADA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista de Granada ha denunciado lo que ha calificado como "desprecio" de la Junta de Andalucía al sector hortícola de la costa, tras conocer que el Gobierno andaluz "ha tenido que corregir la propuesta que envió al Ministerio de Agricultura, donde no aparecía el citado colectivo, para beneficiarse de las rebajas fiscales anunciadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez".

Por ello, según ha informado también el PSOE en una nota de prensa, esta formación política ha pedido la dimisión de la delegada de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta en Granada, María José Martín.

"La petición de la Junta llega tarde, ha quedado de manifiesto que iba a dar la espalda" a "los agricultores del litoral granadino y se ha visto obligada a rectificar", ha apuntado el parlamentario andaluz Gerardo Sánchez, quien ha explicado que el trámite para conceder las rebajas fiscales parte de la propuesta que cada comunidad autónoma eleva al Ministerio de Agricultura y éste, a posteriori, atiende las solicitudes que le llegan.

"El Ministerio hasta ahora no ha podido atender una petición que no le había llegado", ha subrayado el parlamentario socialista, quien ha lamentado que, ante esta situación, la responsable provincial de Agricultura "no haya abierto la boca y a día de hoy sigamos sin escucharle una explicación al respecto de la exclusión de los cultivos bajo plástico del informe que su Consejería elevó a Madrid", tampoco al delegado del Gobierno andaluz en Granada, Pablo García.

"Si a la delegada le queda vergüenza debería marcharse porque es ella quien debería haber estado vigilante y reivindicar igualdad de condiciones para los agricultores granadinos respecto a otras provincias, como la de Almería, cuya homóloga sí ha logrado incluir todos los productos", ha expuesto.

Tras censurar su actitud "incompetente", Sánchez ha criticado que haya "tomado el pelo a nuestros agricultores", al tiempo que ha calificado de "ruin" que la Junta "pretenda ahora culpar al Gobierno de España para ocultar su ineficaz gestión en este asunto".

Para el PSOE, la delegada "también busca excusas" como la crisis de la Covid-19 para "intentar salir airosa de su revés al campo granadino y justificar su inclusión a posteriori", tras la publicación en el Boletín Oficial del Estado el pasado 9 de abril de la orden del Ministerio de Hacienda por la que se reduce, para el ejercicio 2019, los índices de rendimiento neto aplicables, en el método de estimación objetiva del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.

"Al margen del daño que está generando en estos momentos la crisis del Covid-19, esta medida buscar paliar incidencias registradas durante el año pasado que nada tienen que ver con los efectos del coronavirus. Ya existían motivos de peso para haber incluido desde un primer momento a las explotaciones y a las producciones bajo plástico de la costa por hechos como las inclemencias meteorológicas o la virosis que padecieron en 2019 los cultivos, caso del tomate o el calabacín", ha apuntado.

El parlamentario socialista ha insistido en que los beneficios de esta iniciativa impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez "podrían haberse extendido mucho antes a los agricultores de nuestro litoral, si la Consejería de Agricultura hubiera incorporado ese tipo de productos, como inicialmente lo hizo con la aceituna, cereales o frutos secos de nuestra tierra", ha señalado.

Ante esa "nefasta" manera de proceder, Gerardo Sánchez ha indicado que el Grupo Parlamentario Socialista "seguirá, y mucho más en estas circunstancias, velando por los intereses generales de la provincia, de su población y de los sectores económicos y sociales que tan importantes son para en cuanto se recupere la normalidad en nuestras vidas, iniciar la reconstrucción que asegure bienestar para todos y todas, sin que nadie se quede atrás".