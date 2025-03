PSOE-A critica la entrega de un premio Meridiana a Báñez y pide a Moreno "menos fotos y más recursos" para igualdad

SEVILLA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano, ha criticado este martes que el reconocimiento de honor de los Premios Meridiana, que lleva el nombre de Carmen Olmedo, se le haya entregado este año a la exministra del PP Fátima Báñez, así como ha reclamado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), "menos fotos y más recursos en la lucha por la igualdad y la conciliación".

En unas declaraciones difundidas este martes a los medios de comunicación, la responsable de Igualdad del PSOE andaluz ha reaccionado así al acto de entrega de los premios Meridiana que este martes ha presidido el presidente de la Junta, Juanma Moreno, en Almería, y que han incluido el citado reconocimiento concedido a la que fuera ministra de Empleo durante la etapa de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

Olga Manzano ha señalado que Fátima Báñez "fue la impulsora de una reforma laboral infame que se caracterizó por precarizar el empleo de las mujeres, por romper nuestros derechos de conciliación y por incrementar la brecha salarial".

"Es por esto por lo que desde el PSOE de Andalucía manifestamos nuestra indignación", ha subrayado la secretaria socialista de Igualdad, quien ha criticado que Moreno "ha vuelto a pervertir y perturbar el sentido y el espíritu del 8M y de los Premios Meridiana otorgados por el Instituto Andaluz de la Mujer" (IAM).

A juicio de la representante del PSOE-A, "poner obstáculos a la mujer en el ámbito laboral y no permitir nuestra autonomía económica no es, precisamente, una muestra de defensa de los derechos de las mujeres", y otorgar dicho premio a Fátima Báñez "no refleja la lucha feminista de la creadora de estos premios, Carmen Olmedo, que quería valorar y reconocer en muchas mujeres de Andalucía que dedicaran parte de su vida a ello".

En esa línea, desde el PSOE-A exigen a Juanma Moreno que, "por respeto al honor y al legado de Carmen Olmedo, todas las premiadas Meridiana sean un fiel reflejo de la lucha por los derechos de las mujeres, un fiel reflejo de la lucha por la igualdad".

"MENOS FOTOS Y MÁS RECURSOS"

Por otro lado, la secretaria de Igualdad del PSOE-A ha reclamado también al presidente de la Junta "menos fotos y más recursos en la lucha por la igualdad y la conciliación", y ha criticado que haya presentado "en solitario una campaña que ha sido financiada por el Gobierno de España".

Olga Manzano se ha referido así a la campaña que este pasado lunes presentó Juanma Moreno en Sevilla para fomentar la corresponsabilidad y la conciliación, que, según ha subrayado la representante del PSOE-A, "ha sido financiada íntegramente por el Gobierno de España", pese a que "el presidente de la Junta, de nuevo, ha decidido vender en solitario".

La responsable socialista ha indicado además que el Ejecutivo andaluz "ha recibido en tres años más de 50 millones de euros por parte del Gobierno de España en el marco del plan corresponsable que inicia el camino para que el cuidado sea considerado en este país como un derecho".

La secretaria de Igualdad del PSOE-A ha criticado, además, que Moreno, "entre pose y pose de toda y cada una de las fotos que se ha hecho para vender esta campaña", lo que "no ha contado" es que "en enero del año 2024 dio instrucciones para extinguir o reducir de manera masiva el permiso 'Cume', lo que dificulta las posibilidades de conciliación de muchos funcionarios y funcionarias de la Junta de Andalucía", ha advertido.

"El permiso 'Cume' está regulado en un decreto del año 2017 que lleva la firma de María Jesús Montero, y se configuró como un respiro que le proporcionaba a muchos padres y madres la posibilidad de poder cuidar de sus hijos e hijas con cáncer u otras enfermedades graves", ha abundado Olga Manzano.

La representante del PSOE-A ha concluido manifestando que "las campañas son necesarias, son absolutamente importantes, pero hay que dotar de recursos para poder mantener este permiso que requiere de cuidados que son permanentes, que son continuos y que son directos", y ha exigido al Gobierno de Moreno que gestione este recurso "con humanidad", y que "lo aleje de los criterios economicistas que ha estado aplicando en el último año".