El PSOE critica que el Gobierno andaluz del PP haya "recortado la atención médica" en Guadalcázar (Córdoba)

GUADALCÁZAR (CÓRDOBA), 29 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, y el alcalde de Guadalcázar (Córdoba), el socialista Domingo Reina, han asegurado este lunes que el Gobierno andaluz del PP "ha recortado la atención médica en Guadalcázar a menos de tres horas al día en Atención Primaria", con "un facultativo que, además, tiene que compatibilizar su prestación con los vecinos de Los Mochos", por lo que ambos han coincidido en tildar la situación de "completa desatención sanitaria".

Según ha informado el PSOE en una nota, Morales, que ha visitado Guadalcázar, ha ironizado que "el nuevo plan de choque para la sanidad de Andalucía" del presidente andaluz, Juanma Moreno Bonilla, es el de la "desatención primaria", y que l"os vecinos de Guadalcázar son su laboratorio porque desde hace mucho tiempo sufren un estricto recorte horario en atención médica".

"En este pueblo de 1.500 habitantes, tanto el alcalde, como los vecinos, han firmado hojas de reclamaciones que han trasladado al distrito sanitario para denunciar que sólo tienen médico durante unas tres horas al día, y que la ambulancia puede tardar más de una hora en atender a un enfermo", según ha lamentado Morales.

Por ello, el portavoz socialista ha instado a Moreno poner en marcha "las medidas necesarias para restituir el servicio de 8,30 a 15,00 horas, como estaba previsto en un convenio, así como a dar más calidad a los profesionales sanitarios que allí trabajan, que están saturados y que no pueden atender a dos municipios a la vez, como se les está obligando".

Por su parte, el alcalde de Guadalcázar, Domingo Reina, ha afirmado que el hecho de que "el servicio médico se inicie a las 8,30 horas y acabe las 11,00 horas", para entonces desplazarse "a la barriada de los Mochos", está haciendo que "los vecinos tengan cada vez más complicado acceder a nuestro médico, ya que la cita médica va por más de diez días de retraso, e incluso están dando citas en radiología con más de un mes de retraso".