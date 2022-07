El PSOE critica que el gobierno local de PP y Cs "abusa" de los contratos menores para no hacerlos públicos

CÓRDOBA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero, ha afirmado este jueves que el gobierno municipal de PP y Cs "está abusando de los contratos menores para no tener que hacerlos públicos", lo que supone "una peligrosa mezcla entre falta de transparencia y nula gestión", de la que ha responsabilizado al alcalde, José María Bellido (PP), ya que "no está enviando la lista de estos contratos al resto de grupos políticos, tal y como se comprometió en el Pleno".

A este respecto y en rueda de prensa, Romero ha hecho público un informe del titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local en el que analiza los contratos menores que ha realizado el Ayuntamiento de Córdoba durante el segundo trimestre de este año, "y ha detectado varias deficiencias", lo que ha llevado a los socialistas a pensar que el gobierno local abusa de este tipo de contratos para "poder adjudicarlos a dedo a las empresas que ellos eligen".

Para empezar, en el PSOE no ven normal que "en solo tres meses se hayan firmado 96 contratos menores por valor de casi un millón de euros", pues "hay que recordar que la Ley establece que esta fórmula se debe utilizar solo para cubrir necesidades puntuales, nunca permanentes o periódicas", y "en el caso de las obras el límite está en 40.000 euros y en el de servicios en 15.000".

Lo que ocurre, según ha señalado Romero, es que "el técnico municipal ha detectado que los contratos menores que hacen PP y Cs se van siempre al límite. Hay muchos ejemplos de gastos de 14.995 euros, en el caso de servicios, y de 39.999 en obras".

Con ello, según ha avisado, "están intentado evitar el segundo paso: irse a un contrato mayor que sea transparente, que se publicite, que se cuelgue en el perfil del contratante, al que se pueda presentar cualquier empresa. Los menores los pueden adjudicar sin concurrencia competitiva ,ni publicidad".

En segundo lugar, el informe habla de que dichos contratos menores "no se usan para satisfacer necesidades puntuales, sino periódicas y permanentes", es decir, en el gobierno local "no planifican, no gestionan, sino que tienen que improvisar porque lo dejan todo para el final y tienen que recurrir a este tipo de contratos", según ha criticado Romero.

"POSIBLE FRACCIONAMIENTO"

Especialmente grave es para los socialistas el hecho de que el técnico vea un "posible fraccionamiento de contrato", es decir, que "hacen más de un contrato menor para un mismo servicio", lo que ha llevado a Romero a recordad que "estamos hablando del mismo asunto por el que el caso Infraestructuras llegó a los juzgados. La denuncia de fraccionamiento es lo mismo que ahora advierte el técnico. Se ve que no han aprendido nada, porque el nuevo delegado de Infraestructuras sigue en la misma tónica".

Romero ha puesto como ejemplo "dos contratos, de 13.187 euros y 11.280 euros, para montaje, decoración y climatización del espacio municipal en la feria de Córdoba. Juntos suman 24.000 euros, por lo que deberían haber hecho un contrato mayor".

"Se trata de una práctica muy peligrosa --ha advertido-- y lo peor de todo es que el alcalde ha tenido conocimiento de este informe y no hace nada. Sigue instalado en su línea de falta de transparencia y nula gestión, porque esta situación afecta, no solo a Infraestructuras, sino a otras delegaciones que son responsabilidad de su partido, el PP".

Para terminar, el portavoz socialista ha recordado que el pasado enero el Pleno aprobó por unanimidad una moción presentada por el PSOE en la que se pedía que no se utilizaran estos contratos menores para estos supuestos, que se le hiciese llegar a los grupos todos los contratos menores trimestralmente, tanto de los organismos autónomos, como de las empresas públicas.

Sin embargo y según ha lamentado Romero, "seis meses después no nos ha llegado nada y mientras tanto continúan las adjudicaciones a dedo, al límite de lo permitido legalmente, obviando la advertencia del titular del Órgano de Apoyo a la Junta de Gobierno Local. El alcalde o no aprende o lo está permitiendo. Esto tiene que acabar. Que obligue a sus concejales a ser transparentes", ha concluido el portavoz socialista.