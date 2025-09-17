El PSOE critica que, desde el inicio de curso, 30 alumnos de Valenzuela (Córdoba) no tienen transporte escolar

CÓRDOBA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Valenzuela (Córdoba) y Juventudes Socialistas de Córdoba han criticado este miércoles que, "desde el inicio de curso, más de 30 estudiantes de segundo ciclo de la ESO y de Bachillerato de Valenzuela (Córdoba) siguen sin transporte escolar para acudir al IES de Porcuna (Jaén), lo que supone un grave incumplimiento por parte de la Junta de Andalucía".

A este respecto y a través de una nota, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en Valenzuela y miembro de la ejecutivo provincial del PSOE de Córdoba, Antonio Oliván, ha afirmado que "es inadmisible que se prive a nuestros jóvenes de un recurso esencial para continuar sus estudios, obligando a las familias a asumir una carga que no les corresponde".

En la misma línea, la secretaria general de Juventudes Socialistas de Córdoba, Pilar Algar, ha exigido a la Junta que "rectifique de inmediato y restablezca el servicio", recordando que el problema se extiende también a otras localidades de diferentes provincias.

De este modo, el PSOE de Valenzuela y Juventudes Socialistas de Córdoba reclaman "una solución urgente y definitiva para garantizar que ningún estudiante vea vulnerado su derecho a la educación", por lo que exigen a la Junta "una solución" para esta treintena de alumnos de Valenzuela, "que deben recurrir a vehículos de sus familias para desplazarse al instituto o al servicio de buses municipales que han decidido costear los ayuntamientos de Valenzuela e Higuera hasta que la Junta asuma su competencia en transporte escolar".