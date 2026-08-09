El PSOE-A critica que la Junta "no ha puesto en marcha ni una sola campaña" contra la violencia de género en verano

La secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano. - PSOE DE ANDALUCÍA

SEVILLA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Igualdad del PSOE-A, Olga Manzano, ha criticado este domingo que el Gobierno andaluz "no ha puesto en marcha ni una sola campaña'" de prevención y sensibilización contra la violencia machista y la violencia sexual este verano.

"La prevención salva vidas y la sensibilización importa. Las mujeres no pueden convertirse en moneda de cambio para mantenerse en el poder porque nos están matando", ha advertido la dirigente socialista en una nota remitida por la formación.

Manzano ha tachado de "muy grave este apagón institucional" en un periodo estival donde "aumentan los asesinatos machistas y, además, las ferias, festivales y el ocio nocturno pueden convertirse en escenarios de mayor riesgo de agresiones sexuales".

Asimismo, ha señalado que Andalucia encabeza el balance nacional con 10 mujeres asesinadas en lo que va de año, más de 350 menores en riesgo por sufrir violencia de género y 27900 víctimas registradas en el sistema VioGén, lo que representa el 26,6% del total del país.

La secretaria de lgualdad del PSOE-A ha lamentado la "involución" respecto al periodo estival anterior. "El verano pasado, al menos, hubo una campaña que fue muy cuestionada por banalizar la violencia machista y lanzar un mensaje equívoco. Pero este año la campaña es, sencillamente, inexistente: ni sensibilización, ni prevención, ni un compromiso visible para proteger a las mujeres y concienciar a la juventud", ha subrayado.

Para la dirigente socialista, la explicación a esta falta de iniciativa es "el peligroso giro hacia la derecha" del presidente de la Junta, Juanma Moreno. "Moreno Bonilla se ha tragado todos y cada uno de los postulados de Vox: ha cedido las competencias en materia de atención y protección a las víctimas en el ámbito de la justicia a la ultraderechay, además, ha nombrado a un coordinador del Instituto Andaluz de la Mujer en Sevilla que no cuenta con ninguna formación en materia de igualdad", ha aseverado.

Manzano ha pedido al presidente de la Junta que "dé la cara de forma inmediata" ante la situación de la violencia de género en la comunidad. "Señor Moreno Bonilla, nos están matando y ante esta situación usted tiene que saber que las administraciones y las instituciones tienen la obligación de actuar", ha concluido.