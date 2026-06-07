El PSOE-A critica la "opacidad" de la Junta en el plan sanitario de verano

La secretaria de Empleo del PSOE-A y diputada en el Congreso, Carmen Castilla, em una atención a los medios. - PSOE-A

SEVILLA 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Empleo del PSOE-A y diputada en el Congreso, Carmen Castilla, ha señalado la "realidad muy incómoda" que sufre la sanidad pública andaluza y ha lamentado la gestión del Gobierno en funciones de cara al periodo estival.

"Andalucía se ha convertido en la comunidad autónoma que menos invierte por habitante de todo el país, situándose incluso por detrás de Asturias", ha indicado en una nota remitida por el partido.

La dirigente socialista ha criticado "la total opacidad" de la Junta al "no haber presentado aún" el plan de vacaciones ni las contrataciones previstas para los meses de calor. "Los pacientes no se van de vacaciones, siguen estando con cualquier tipo de patología, y no sabemos cómo va a afrontar el Gobierno andaluz este verano", ha destacado Castilla.

En esta línea, la diputada nacional ha puesto el foco en que el "colapso" del sistema sanitario "no es un problema de financiación para nada, sino el resultado directo de un modelo de gestión del PP totalmente contrario a creer en la sanidad pública".

En este sentido, Castilla ha señalado que, "mientras los hospitales y centros de salud públicos sufren recortes, lo que no está infrafinanciada en nuestra tierra es la sanidad privada".

Por todo ello, el PSOE-A ha pedido al Ejecutivo regional que "diga claramente" qué va a hacer con la financiación y le ha instado a sentarse a negociar el modelo para "evitar que la sanidad andaluza siga siendo la más perjudicada en comparación con otras comunidades autónomas".

"Nosotros siempre estaremos del lado de los profesionales y de la sanidad pública en nuestra tierra", ha concluido Castilla.