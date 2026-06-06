El PSOE-A advierte de que los pactos de Moreno con Vox "amenazan" los derechos del colectivo Lgtbiq+

El secretario general del PSOE de Málaga y diputado electo, Josele Aguilar, en el Orgullo 2026. - PSOE DE ANDALUCÍA

MÁLAGA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Málaga y diputado electo, Josele Aguilar, ha reivindicado el Orgullo 2026 como "una fiesta de la libertad" y ha advertido del "riesgo real" de que el año que viene no pueda celebrarse con las mismas garantías democráticas.

"Nos tememos que el año que viene no se pueda celebrar este Orgullo en libertad porque los pactos Vox ocultan y orillan los derechos Lgtbiq+", ha alertado el dirigente socialista durante la inauguración del evento.

Según ha recogido la formación en una nota, Aguilar ha señalado que este Orgullo es "referente en toda Andalucía" y que se puso en marcha gracias a la gestión de un alcalde socialista, Pepe Ortiz, "frente a un modelo de las derechas que busca silenciar los avances sociales".

El diputado electo ha censurado con dureza la estrategia de Vox, formación que está intentando "imponer un modelo único de familia donde las estructuras monoparentales queden completamente marginadas, algo ante lo que los socialistas se muestran contra".

Aguilar ha exigido formalmente al presidente de la Junta de Andalcía en funciones, Juanma Moreno, y al Partido Popular que "cualquier acuerdo de gobernabilidad con la extrema derecha recoja de manera expresa el respeto absoluto a todos los derechos del colectivo".

Finalmente, el secretario general del PSOE de Málaga ha subrayado el orgullo del PSOE por haber liderado y puesto en marcha todos los marcos legales de igualdad de los que actualmente disfruta el colectivo. "Hemos defendido y seguiremos defendiendo la igualdad con independencia de género y de la identidad sexual que cada uno tenga", ha concluido.