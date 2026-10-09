PSOE-A critica el "perfil" de Bosquet para Defensora del Pueblo Andaluz y a Moreno su "error" de propuesta "unilateral"

El portavoz de Presidencia, Sanidad y Emergencias del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez. - PSOE-A

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha criticado este viernes el "perfil" de la expresidenta del Parlamento autonómico Marta Bosquet como candidata a ejercer de Defensora del Pueblo Andaluz, y en esa línea ha considerado "un error" del presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP-A), el que la haya propuesto para dicho cargo de forma "unilateral".

Así se ha pronunciado el portavoz de Presidencia, Sanidad y Emergencias del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Mario Jiménez, en un audio remitido a los medios de comunicación después de que Juanma Moreno haya anunciado por redes sociales la propuesta de que Marta Bosquet, que actualmente es presidenta del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (Ifapa), dependiente de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, sea la nueva Defensora del Pueblo Andaluz en sustitución de Jesús Maeztu, cuyo segundo mandato expiró hace dos años.

Paralelamente, la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha acusado desde la red social X a Moreno de haber propuesto a Marta Bosquet como nueva Defensora del Pueblo Andaluz "sin diálogo ni acuerdo parlamentario, rompiendo así la amplia representatividad que otorga legitimidad a una institución tan importante para la ciudadanía".

Además, Montero ha criticado que el presidente andaluz "propone a una alto cargo en ejercicio de la Junta, rescatada de su pacto con Ciudadanos y sin trayectoria en el ámbito social, que parece elegida más para defender a su gobierno que al pueblo andaluz". "Esta forma autoritaria de actuar de Moreno Bonilla socava la calidad democrática en Andalucía", ha sentenciado la líder del PSOE-A.

En la misma línea, Mario Jiménez ha denunciado "la actitud absolutamente contraria al mínimo respeto institucional y al diálogo que debe presidir la renovación de los órganos estatutarios" que, en su opinión, "ha demostrado el presidente de la Junta de Andalucía, que ha planteado de manera unilateral, sin diálogo, sin negociación ninguna", dicha propuesta para Defensora del Pueblo Andaluz.

El representante socialista ha criticado que Moreno ha realizado dicha propuesta "de la mano exclusivamente de la extrema derecha, sin sentarse a negociar en ningún momento con los grupos de la oposición, especialmente con el principal partido de la oposición, que es el PSOE de Andalucía", según ha remarcado.

Para Mario Jiménez, este proceder "demuestra claramente la deriva del presidente de la Junta de Andalucía hacia posiciones contrarias a la moderación y al diálogo, gobernando de manera absolutamente arbitraria las instituciones" de la administración autonómica.

UN PERFIL "INCONVENIENTE" PARA DEFENSORA DEL PUEBLO

De igual modo, el portavoz socialista ha criticado la "inconveniencia del perfil" de Marta Bosquet, de quien ha dicho que "no representa en absoluto los valores ni la trayectoria que debe tener la persona que se ponga al frente de la Defensoría".

"No tiene una trayectoria social, no tiene un recorrido en las políticas que tienen que ver con los colectivos y con el entramado social de nuestra comunidad autónoma", ha manifestado Mario Jiménez en esa línea, al tiempo que ha considerado que la que fuera diputada autonómica de Ciudadanos "no es una referencia en ningún sector ni de la actividad social ni de la representatividad social".

En esa línea, el representante socialista ha aseverado que Bosquet es "una persona que exclusivamente ha tenido una trayectoria política siempre de parte y sectaria", ya que, como presidenta del Parlamento, demostró que "no tenía la capacidad ni la altura para afrontar esa altísima responsabilidad en un momento" en el que en la Cámara andaluza no había ningún partido con mayoría absoluta, según ha abundado Mario Jiménez.

Así, el diputado socialista ha censurado que Bosquet "fue una presidenta del Parlamento servil al Gobierno de Moreno", y ha añadido que los socialistas temen que "ahora va a ser una Defensora del Pueblo Andaluz servil, al servicio de los intereses del gobierno de Moreno Bonilla y del presidente de la Junta de Andalucía".

De igual modo, Jiménez ha incidido en criticar "el hecho absolutamente intolerable" de que Bosquet sea "en estos momentos un alto cargo del Gobierno de la Junta", del que va a pasar "directamente a ser Defensora del Pueblo Andaluz", por lo que, en opinión del parlamentario socialista, "no se han respetado las más mínimas condiciones institucionales ni los procedimientos", y "no se plantea un perfil adecuado".

"En definitiva, una malísima decisión por parte del presidente de la Junta de Andalucía, que ha cogido el camino de la arbitrariedad, del ordena y mando, de la imposición, y ha abandonado absolutamente las vías de diálogo de la mano de la extrema derecha", según ha reprochado.

Por otro lado, Mario Jiménez ha considerado que "la figura del Defensor del Pueblo Andaluz, que va a tener que vigilar elementos esenciales como la protección de las mujeres víctimas de violencia de género, que tomar decisiones en materia de protección de las personas en situación de exclusión, y respecto de la gestión de las políticas de la inmigración, no puede elegirse de la mano de la extrema derecha".

Y es que, según ha abundado el diputado socialista en alusión a Vox, socio de gobierno del PP-A en esta legislatura, dicho partido "ni cree en las políticas que deben combatir la violencia de género, es negacionista de la existencia de la violencia de género", y "tiene una actitud racista contra los colectivos de inmigrantes", según ha finalizado Mario Jiménez.