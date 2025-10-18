PSOE critica el presupuesto municipal para 2026 por "desmantelar los servicios públicos de Córdoba"

CÓRDOBA 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha considerado que el anteproyecto de presupuesto municipal de Córdoba para 2026, aprobado este pasado viernes en junta de gobierno local y presentado por el alcalde, José María Bellido, "es el del desmantelamiento de los servicios públicos de Córdoba, a mayor seguidismo de Moreno Bonilla".

En una nota, Hurtado ha criticado que el Ayuntamiento "reduce en realidad su presupuesto", pues con una mínima subida del 0,21%, hasta los 444 millones de euros, "no llega ni tan siquiera a la subida del IPC y de salarios que está prevista para el año que viene, de un 2,5% aproximado".

Además, ha afirmado que Bellido "miente a sabiendas, manipula los datos y cifras para ocultar su política real de desmantelamiento, poco a poco, de los servicios municipales". Para Hurtado, "se congela la plantilla y lo dice literal el informe sobre recursos humanos que se aporta en el presupuesto", donde dice: "No se tiene previsto crear ni amortizar plazas en este presupuesto 2026".

Asimismo, ha indicado que las inversiones previstas en el presupuesto para el año próximo ascienden a 13,5 millones de euros, "un descenso del 14,24%, lo que significa 2,2 millones de euros menos de inversión municipal".

Al igual que ocurre, ha apuntado, con las transferencias para inversiones a empresas municipales y organismos autónomos, "que disminuyen en más de un 21%, no alcanzando los 14 millones de euros", ha aseverado Hurtado.

Para el portavoz socialista, "Bellido sigue incrementado su política clientelista de subvencionar a quienes les interesa". "Según las cifras aportadas, las subvenciones a asociaciones y colectivos superan a las inversiones; en concreto, aumentan en un 8,74% respecto a este año, lo que supone 1,3 millones de euros más, hasta los 14,6 millones de subvenciones en total que concede el Ayuntamiento de Córdoba, de las que el 36% son nominativas (5,2 millones de euros) y 9,3 millones de euros son de concurrencia competitiva".

Otros datos que ha destacado Hurtado como "concluyentes" son las variaciones por concejalías. En concreto, ha dicho que Presidencia aumenta su presupuesto un 12%, mientras disminuye el presupuesto de Centro Histórico en un 30%, Igualdad en un 22,48%, Servicios Sociales un 4,41%, Educación e Infancia, que baja un 7,26% o Mayores, con un 3% menos de su presupuesto.

Para el socialista, también hay previsto formalizar préstamos por 22 millones de euros, siete millones de euros más que este año, cuando habrá remanente o sobrante por la falta de capacidad de gestión de los recursos municipales disponibles y cuando se van a amortizar hasta 37 millones de préstamos con cargo al remanente del 2024.

Hurtado ha concluido que Moreno "nos engaña con los servicios públicos que presta en precario y Bellido también nos tiene engañados con los servicios municipales que se deterioran día a día, como es limpieza, transporte, vivienda, servicios sociales, seguridad, movilidad, cultura, deporte o educación, entre otros".

Por ello, ha considerado que "Bellido y Moreno Bonilla tienen en común, además de pertenecer al mismo partido, tener como cometido prioritario el desmantelamiento de los servicios públicos, acallando bocas con subvenciones y dando un trato de favor a sus poderosos amiguetes".