PSOE-A: El Presupuesto de PP y Cs "sube la presión fiscal y desmontará servicios públicos"

Actualizado 31/05/2019 14:37:58 CET

SEVILLA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha rechazado el proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2019, aprobado por el Gobierno del PP-A y Cs este viernes, porque "cumple todas las previsiones de un Gobierno de derechas que viene a desmontar los servicios públicos" y, además, "suben la presión fiscal a los andaluces".

Así se ha pronunciado el portavoz parlamentario del PSOE-A, Mario Jiménez, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento, donde ha recalcado que esta es una primera valoración de la cuentas y que harán un análisis más profuso en los próximos días "con rigor y responsabilidad", para "no caer en la frivolidad y falta de honestidad política de arrojarse sobre unas cuentas sin estudiarlas en profundidad", como ha criticado que hacía el PP-A.

De este modo, preguntado por si el grupo socialista presentará una enmienda a la totalidad a las referidas cuentas, Jiménez ha querido ser prudente afirmando que antes las van a estudiar en profundidad porque descartan plantear "una enmienda al peso".

Entrando en el contenido del proyecto de ley, ha rechazado la política fiscal del Gobierno andaluz por ser "regresiva y bajarle los impuestos a los más ricos", lo contrario a lo que defiende el PSOE-A, cuando ha avisado de que el Presupuesto "va a incrementar la presión fiscal sobre los andaluces". "Todo lo que han dicho el PP-A y Cs de que venían a bajarle los impuestos andaluces resulta que vemos que los presupuestos arrojarían un incremento de una décima en la presión fiscal a los andaluces", ha afirmado.

"El Presupuesto contradice los principios fiscales con los que el Gobierno andaluz de la derecha y la ultraderecha dijo que iba a afrontar la elaboración de estas cuentas porque sube la presión fiscal", ha censurado Jiménez, que ha apuntado además que, "por la caída de la inversión, se produce un proceso de descapitalización de la economía andaluza".

EMPLEO Y EDUCACIÓN, "LAS MÁS PERJUDICADAS"

Ha censurado que "en un contexto de ralentización del crecimiento económico, el Gobierno renuncia a plantear un escenario de creación de empleo por encima del ciclo, pues si se supone que va a crecer un 2,1% para este ejercicio, plantean un crecimiento del empleo en torno al 2%". Esto, para el PSOE-A, pone sobre la mesa que el Ejecutivo de Moreno "no tiene ambición respecto a la creación de empleo en Andalucía".

En este punto, Mario Jiménez ha criticado que "se reduce un 15% lo destinado para el empleo y deja de ser una prioridad la creación de empleo", al tiempo que también ha apuntado que el Servicio Andaluz de Empleo "va a caer en presupuestación en más de 160 millones".

Igualmente, ha puesto sobre la mesa que el Presupuesto presentado por Bravo recoge "una caída en el Servicio Andaluz de Salud en torno a los 130 millones de euros" y "elementos que nos llevan a pensar que se va a hacer una apuesta por la sanidad privada en detrimento de destinar más recursos a la pública".

Entre otros, se ha referido a que las cuentas "imponen una sucesión de controles paralizantes y burocracia para, por ejemplo, contratar un médico", para avisar de que con los elementos que plantea de contratación de eventuales "van a ser imposible el funcionamiento del SAS y se deteriorará".

En cuanto a la Educación, Jiménez ha alertado de que, junto al empleo, "va a ser la partida más perjudicada en estos presupuestos", cuando ha explicado que si bien las cuentas crecen un 5%, "la educación solo crece un 3,5%". Esto lo ha contrapuesto a lo destinado a la educación concertada, "que va a subir el 5,4%", con lo que entiende que "se cumplen todas las previsiones de un Gobierno de derechas que viene a desmontar los servicios públicos".

Otro de los aspectos analizado por el portavoz parlamentario del PSOE-A ha sido las políticas de personal de la Junta, sobre lo que ha manifestado que "van contra los intereses de los más de 270.000 empleados públicos que tiene la Administración andaluza".

"Y convierte en papel mojado el acuerdo marco de julio del 2018 porque no va haber crecimiento del empleo público, no se va a cumplir el objetivo de la tasa de reposición del 108% y se aplica una política burocrática en la que un Gobierno desconfiado, una parte de la otra --en alusión al PP-A y Cs--, ha impuesto con trabas para contratar, va a poner en peligro la prestación de los servicios públicos fundamentales, y no se van a recuperar sus derechos sociales", ha abundado.

MENOS PARA MEMORIA: "LA OFRENDA A VOX"

Asimismo, ha hecho hincapié en que el Gobierno autonómico "ha reducido un 7% las políticas de Memoria Democrática", lo que es "la ofrenda que el PP-A y Cs hacen a la extrema derecha de Vox".

"Este gobierno ha decidido rendir la memoria de los andaluces a los intereses de la extrema derecha, planteando un escenario que nos preocupa enormemente", ha lamentado el portavoz socialista.

Del mismo modo, Jiménez ha advertido de que las inversiones en la Administración de la Junta "van a caer en todos los sectores, tales como sanidad, educación, servicios sociales e infraestructuras, por lo que los compromisos que había adquirido el presidente de la Junta y la capacidad que tiene la inversión pública de contribuir al desarrollo económico, queda paralizada".

De igual modo, ha criticado que el consejero de Hacienda, Juan Bravo, al presentar las cuentas en San Telmo, "eludiendo cualquier elemento de honestidad en el análisis de las cuentas, ha pretendido comparar un proyecto de ley de Presupuestos con lo ejecutado en anteriores presupuestos".

"Esto es inaudito y descalifica la actitud y el rigor con el que Bravo hace su trabajo", ha apostillado Jiménez para exigirle al Gobierno andaluz "que haga las cosas con rigor y seriedad, la misma que va a tener el PSOE-A analizando estas cuentas". Y esto puede responder, a su juicio, a que "la fábrica de mentiras le ha dado instrucciones para que esta comparecencia vaya en esa dirección".