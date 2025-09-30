El PSOE critica los "tres años en blanco" sin la ampliación del centro de salud de Villa del Río (Córdoba)

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales (izda.), y la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Villa del Río, Juani Delgado. - PSOE

VILLA DEL RÍO (CÓRDOBA), 30 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PSOE en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, y la portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Villa del Río, Juani Delgado, han criticado este martes "los tres años en blanco que han pasado desde que el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), prometiera la ampliación del centro de salud del municipio con el inicio de obras en 2022", un equipamiento que "no se ha llevado a cabo" y que han llevado a los socialistas a esgrimir que "Villa del Río pierde con el PP".

Según ha indicado el PSOE en una nota, en una atención a medios en Villa del Río, Morales ha cargado contra Juanma Moreno por "estar desangrando la atención primaria", y ha puesto "como ejemplo que los del municipio tienen que esperar 15 días para una cita médica o han de desplazarse a Montoro o al Reina Sofía de Córdoba para acudir a urgencias, ya que carecen de los servicios de urgencias necesarios".

"Ejemplos como la falta de ampliación del centro de salud de Villa del Río que los vecinos llevan demandando durante años y que el PSOE reclama pleno tras pleno ante el rechazo de la delegada de Salud lo vemos en el resto de territorio, como el hospital fantasma de Palma del Río, o los 'no-Chares de Lucena y de Priego a los que se había comprometido Moreno Bonilla y es una pura mentira", ha comentado Morales.

Además, ha acusado al presidente de la Junta de "ampliar la brecha de la sanidad rural por la falta de inversiones y de refuerzo de las plantillas de profesionales sanitarios".

Además, ha pedido al presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes (PP), que "sea sensible con los pueblos y traslade estas demandas a la Junta", así como a "predicar con el ejemplo aportando el 20 por ciento del presupuesto anual de la Corporación provincial a gasto directo de los ayuntamientos".

Por su parte, la portavoz socialista local, Juani Delgado, ha insistido en que "los casi 7.000 habitantes de Villa del Río se están viendo engañados por el Gobierno de Moreno Bonilla", remarcando que "en 2022 deberían haber empezado las obras de ampliación del centro de salud, que se ha quedado pequeño".

"Se iba a dotar de una sala de urgencias, que es necesaria e importante para evitar los desplazamientos a otras localidades, y lo cierto es que fueron prometidas hace tres años y a 30 de septiembre de 2025 no hay nada", ha lamentado la socialista.

Para concluir, con respecto a la Diputación, Delgado ha asegurado que "el municipio pierde dinero e inversiones con el Gobierno del PP, casi 244.000 euros por año. Lo dice el informe de Intervención de la Diputación, cuando con esos recursos se pueden tapar muchos agujeros, como arreglos en el Mercado de Abastos, el Centro Cívico o la piscina municipal de verano", ha afirmado la socialista.