PSOE-A defiende el "acento andaluz" de la nueva financiación: "No se entendería un voto en contra" de la Junta

SEVILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha defendido este lunes el "acento andaluz" del modelo de financiación autonómica que ha presentado el Gobierno central, de manera que "no se entendería un voto en contra" de la Junta de Andalucía, puesto que esta comunidad será la que "más recursos" reciba, con 4.850 millones de euros más anuales.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Parlamento, la portavoz del grupo del PSOE-A, María Márquez, ha manifestado que lo que decían el PP-A y el Ejecutivo de Juanma Moreno de que la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, iba a "traicionar a Andalucía" se ha demostrado que es "mentira" tras haberse presentado el nuevo modelo de financiación.

Montero, según la portavoz del grupo del PSOE-A, ha puesto sobre la mesa una propuesta con "acento andaluz": "Lo digo con toda la claridad, un modelo pensado, diseñado y creado para favorecer a Andalucía con todas las letras, porque los números lo dicen con toda la claridad".

"El modelo de financiación que se ha puesto encima de la mesa es histórico en términos cuantitativos y cualitativos para Andalucía", ha añadido María Márquez, quien ha indicado que "nunca jamás, un gobierno de España puso un modelo de financiación encima de la mesa donde se pusieran tantos recursos a disposición de Andalucía".

"Se acaba la brecha de la infrafinanciación de nuestra comunidad autónoma; es un modelo que hace justicia con Andalucía, con 4.850 millones de euros más al año", según ha expuesto María Márquez, quien ha defendido la celebración de un debate sobre financiación autonómica en el Pleno del Parlamento.

Ha indicado que se trata de más recursos de los recogidos en la propuesta de la Cámara autonómica aprobada en 2018, donde se reclamaban 4.000 millones de euros más al año: "Pues este modelo de financiación pone encima de la mesa 4.850 millones de euros y, por tanto, estamos ante una buena noticia para Andalucía en términos cuantitativos y también en términos cualitativos y es que lo que hemos defendido siempre los andaluces es que no hubiera tanta desigualdad entre territorios".

Ha añadido que con el nuevo modelo "se acorta la brecha de la desigualdad" y Andalucía "mejora su posición y en la convergencia, que es a lo que hemos aspirado siempre".

Tras estos planteamientos, Márquez ha indicado que "no se entendería" que el gobierno de Juanma Moreno votara "en contra" del nuevo modelo de financiación. "¿Por qué se va a oponer Moreno Bonilla a que vengan más recursos a Andalucía que nunca?", ha preguntado María Márquez para quien un rechazo de Andalucía obedecería al hecho de que la Junta "antepone" la estrategia del PP a los intereses de los andaluces.

Ha denunciado, tras las manifestaciones que se han hecho desde miembros del Gobierno andaluz criticando el nuevo modelo de financiación, que parece que "nada le vale al presidente de la Junta de Andalucía, que no está pensando en los intereses de los andaluces, sino que está pensando en él mismo, en su estrategia electoral y, evidentemente, en la estrategia que tiene el PP a nivel nacional".

Ha recordado como Juanma Moreno reclamaba a Montero 4.000 millones de euros más al año para Andalucía por financiación autonómica: "Le decimos que tiene encima de la mesa no 4.000, sino 4.850 millones de euros más y que lo acepte ya, porque los andaluces no tenemos tiempo que perder y el dinero no es suyo, sino de los andaluces" y son necesarios para aumentar la dotación de la sanidad y educación pública, del sistema de dependencia o para la construcción de vivienda pública.

"¿Qué presidente, en su sano juicio, mirando y velando por los intereses de los andaluces, es capaz de rechazar estos datos?", ha preguntado la dirigente socialista, para quien un rechazo de Moreno al nuevo modelo de financiación sería "una traición histórica a Andalucía".

"Exigimos que el PP de Andalucía y Moreno Bonilla, por una vez, se pongan del lado de Andalucía", ha indicado Márquez, quien ha defendido que, pese al "rodillo" de la mayoría absoluta del PP-A en el Parlamento, hay "motivos y argumentos suficientes para que se convoque un pleno extraordinario" para debatir sobre financiación autonómica, porque los "andaluces tienen derecho a saber la verdad".

Ha indicado que, "con independencia del tacticismo político, del sectarismo político y de la estrategia de Moreno Bonilla", los andaluces no podemos dejar de recibir "un dinero que es nuestro, que nos merecemos y que vendría a consolidar el progreso de esta tierra".