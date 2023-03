PSOE defiende que con gobiernos socialistas "siempre le ha ido bien el ferrocarril en Jaén"

JAÉN, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha defendido que con gobiernos del PSOE en España "siempre le ha ido bien al ferrocarril en Jaén". Así lo ha indicado el senador Jose Latorre que ha afirmado que "el verdadero perjuicio en esta materia ha sido la absoluta paralización de obras provocada por los gobiernos del PP".

Ha sido la respuesta del PSOE a una moción presentada por el PP para "expiar sus culpas" y pedir ahora que se destinen inversiones en los PGE para que el AVE llegue a Jaén. "Una línea de alta velocidad necesita planificación y ejecución, no engaños como la traviesa que pusieron en Jaén los ministros Cascos y Montoro, la traviesa de lo que iba a ser la alta velocidad y que no sabemos dónde está, no sabemos si se la llevó Cascos, porque no la encontramos", ha dicho Latorre en un comunicado.

Ha señalado, tal y como apuntó en su intervención en el Senado, que fueron los Gobiernos del PP los que cambiaron el proyecto de alta velocidad "a un modelo de una sola vía, con velocidades de 150 kilómetros y que encima pasaba por un yacimiento arqueológico". Además, ha apuntado que Rajoy "no hizo absolutamente nada" por la alta velocidad y que su única aportación fue "eliminar el intercambiador de Alcolea" que incorporaba a los trenes de Jaén a las vías de alta velocidad hacia Sevilla y Málaga.

El senador socialista ha subrayado que "nada que ver con los Gobiernos socialistas" y puso como ejemplo la inversión publicada en BOE, concretamente 288 millones de euros licitados para ferrocarril en la provincia de Jaén por el Gobierno socialista de Zapatero entre 2006 y 2011 frente a los cinco millones licitados por Rajoy entre 2012 y 2017.

Por su parte, Micaela Navarro, que también intervino en este debate, ha destacado la acción del Gobierno de España y ha puesto coo ejemplo la licitación del estudio de viabilidad para la conexión del corredor Jaén-Córdoba con la línea de alta velocidad, que permitirá rebajar a tres horas el viaje a Madrid, o el aumento de conexiones con la capital de España a través de Córdoba que ya ha rebajado los tiempos cerca de media hora.

Navarro ha afeado al PP que "nunca ha hecho nada por el ferrocarril" y que el PP de Jaén "lo sabe perfectamente", igual que "tampoco han hecho nada por la A-32", donde "no han licitado ningún tramo" y donde "vimos a Rajoy cortando la cinta de obras en las que había inversión de otros gobiernos".

También ha rememorado la famosa primera y única traviesa que puso el Gobierno de Aznar en 2002 y dijo que "hay que hacer una expedición arqueológica para encontrar esa traviesa, porque después de aquello no volvieron a hacer absolutamente nada". "Ésa es su hoja de servicios con el ferrocarril en Jaén", ha dicho Navarro.

La senadora socialista por Jaén también se ha referido al anuncio que hizo la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía gobernada por Moreno Bonilla, el anuncio de que había elaborado un proyecto para la modernización y mejora del tramo Vadollano-Santa Cruz de Mudela de la línea Jaén-Madrid y que lo había puesto a disposición del Ministerio. En este punto, dijo que se habían dirigido al Ministerio y que la respuesta fue taxativa: 'El Ministerio no tiene constancia ni ha recibido ningún proyecto sobre Vadollano-Santa Cruz de Mudela'.