El PSOE denuncia el "bloqueo" de la dependencia en la Diputación de Granada y pide al PP que adelante pagos pendientes

GRANADA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE en la Diputación de Granada ha advertido del "bloqueo" en la gestión del servicio de la dependencia en la institución provincial y ha exigido a su presidente, Francis Rodríguez (PP), que adelante los "pagos pendientes" a los ayuntamientos en tanto, señalan desde el grupo socialista, "acumulan un notable retraso ya que, a día de hoy, aún no han recibido los ingresos de abril y les resulta muy complicado garantizar el servicio de ayuda a domicilio en sus pueblos".

La diputada provincial del PSOE Paqui Santaella ha denunciado esta "grave situación" que afecta a los municipios más pequeños de la provincia, a cientos de trabajadoras de ayuda a domicilio "debido a la inacción del equipo de gobierno que no ha hecho los pagos correspondientes para la atención a la dependencia, lo que conlleva que peligre el pago de nóminas a las trabajadoras porque los pueblos no tienen recursos económicos para sostener este servicio esencial".

Como ha explicado, la Diputación Provincial actúa como intermediaria entre la Junta y los municipios de menos de 20.000 habitantes en la gestión de la ayuda a domicilio, pero aún los ayuntamientos "siguen sin recibir" los pagos correspondientes al mes de abril. "Desde marzo no se ha realizado ningún ingreso. No se puede seguir así. Los ayuntamientos necesitan un balón de oxígeno", ha dicho.

Esta situación está generando un "bloqueo absoluto" en la gestión local con contabilidades paralizadas, empresas al límite y trabajadoras --en su mayoría mujeres-- que ven amenazados sus empleos y salarios. "No hay ayuntamiento que soporte tantos meses de retrasos, ni empresa que aguante sin cobrar", ha lamentado.

En este contexto, ha puesto como ejemplo que Diputación adeuda a municipios como Pinos Puente pagos de 700.000 euros y a Alfacar, 360.000 euros. Así, Santaella ha asegurado que las bases de ejecución del presupuesto de la Diputación recogen que, si la Junta no realiza los ingresos en tres meses, el gobierno provincial puede y debe adelantar el dinero para garantizar el servicio. "Pero no lo están haciendo. El PP no está gestionando ni cumpliendo con su obligación", ha denunciado.

En este sentido, ha criticado que "mientras este servicio esencial se tambalea, el equipo de gobierno del PP está más ocupado en compras como la del edificio del Banco de España o en anuncios de inversiones millonarias en el Estadio de Los Cármenes".

Santaella ha advertido de que esta situación "parte de un modelo de gestión del PP en toda Andalucía", donde "la Junta no está ejecutando ni gestionando servicios públicos fundamentales como la sanidad, la educación o la dependencia".

"Los datos son absolutamente insostenibles, porque no estamos hablando de cifras, sino de vidas. Hay personas que están muriendo sin haber recibido la atención que necesitan. Esto es inaceptable", ha insistido.

Por todo ello, el Grupo Socialista en la Diputación ha exigido al presidente de la institución provincial que active de inmediato los mecanismos necesarios para "adelantar los pagos pendientes y garantice así la continuidad del servicio de ayuda a domicilio en la provincia".