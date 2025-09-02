PSOE-A denuncia la decisión "perversa e irresponsable" de Moreno de rechazar quita de la deuda

SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha denunciado la decisión "perversa e irresponsable" del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de rechazar la condonación de la deuda de la comunidad impulsada por el Gobierno central con la aprobación de un anteproyecto de ley este martes.

En un comunicado, el portavoz del PSOE-A, Francisco Cuenca, ha manifestado que el Consejo de Gobierno andaluz celebrado en la tarde de este martes ha sido "para nada", excepto para "seguir perjudicando a los andaluces con el rechazo a la quita de casi 19.000 millones de deuda autonómica".

Ha manifestado que a Moreno se le "debería caer la cara de vergüenza al decir que 'no' a la condonación de la deuda" que la Junta "pedía hace un año", ahora que la ofrece la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y "en mayor cuantía".

Cuenca ha alertado de las "mentiras" del Gobierno de Juanma Moreno, dejando claro que la quita no está "montada por Cataluña" y que Andalucía es la comunidad "más beneficiada".

Asimismo, ha advertido de que es "una falsedad" del Gobierno del PP-A "que este dinero no se puede destinar a los servicios esenciales", puesto que, "a menos deuda, más estado de bienestar".

Cuenca ha alertado de que detrás del no de la Junta a la condonación de deuda, "sólo existe una estrategia de confrontación con el Gobierno de España y un interés partidista" de Moreno, puesto que es "falso que este dinero no se pueda destinar a los servicios públicos esenciales de Andalucía".

Ha hecho referencia además a la "cantidad de veces" que la portavoz del Ejecutivo andaluz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos europeos, Carolina España, se ha dedicado, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, a "hablar del PSOE-A, de su secretaria general, María Jesús Montero, y del Gobierno de España", en lugar de presentar "medidas buenas para Andalucía".