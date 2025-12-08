PSOE-A denuncia dos millones de pruebas diagnósticas pendientes en Andalucía y culpa a Moreno del "colapso"

Archivo - La secretaria de Salud del PSOE de Andalucía, María Ángeles Prieto, en una imagen de archivo. - PSOE-A - Archivo

SEVILLA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Salud del PSOE-A, María Ángeles Prieto, ha denunciado este lunes la situación de emergencia en el sistema sanitario público andaluz al advertir que existen más de dos millones de personas esperando una prueba diagnóstica y con este dato ha acusado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de ser el responsable de este "colapso" mediante la implantación de un "plan premeditado" de desmantelamiento.

La portavoz socialista de Salud ha apuntado en este sentido que, solo para el próximo año, la Junta de Andalucía planea concertar con la sanidad privada más de un millón de pruebas diagnósticas con la sanidad privada.

"Este es el modelo de Ayuso y este es el modelo de Moreno Bonilla", ha inferido la dirigente socialista, quien ha explicado que la estrategia del Gobierno andaluz pasa por "enriquecer a la privada a costa de saquear la sanidad pública", según una nota de este partido.

Para evidenciar este colapso, la secretaria de Salud ha desgranado datos "alarmantes" que evidencian el atasco en todas las provincias andaluz.

Ha destacado situaciones críticas como las de Málaga, donde hay 5.400 biopsias sin analizar desde agosto, lo que supone "cinco mil cuatrocientas personas esperando saber si tienen cáncer".

Igualmente grave es la situación en Huelva, con 40.000 pruebas pendientes en el Hospital Juan Ramón Jiménez y la revisión de 19.000 radiologías que acumulan hasta dos años de retraso.

El "mapa de la vergüenza" sanitaria que describe Prieto incluye listas de espera de más de un año para colonoscopias en Córdoba y ecografías en Sevilla, donde además 1.330 mujeres siguen aguardando una mamografía en el Hospital Virgen del Rocío.

Prieto también ha señalado el cierre nocturno de la unidad de hemodinámica en Cádiz, esperas de nueve meses en Jaén para pruebas cardíacas, citas para 2026 en especialidades de digestivo y dermatología, y demoras superiores al año para TACs y resonancias en Almería.

Prieto ha advertido de que la crisis de los cribados de cáncer de mama "no ha terminado por mucho que Moreno Bonilla le quiera dar carpetazo".

"LA PUNTA DEL ICEBERG DE UNA REALIDAD MÁS GRAVE"

La dirigente socialista ha asegurado que lo que ha trascendido hasta ahora es solo "la punta del iceberg de una realidad mucho más grave", insistiendo en que "debajo hay una sanidad destrozada y colapsada".

Ha avisado de que la crisis de comunicación de resultados de las mamografías del cribado de cáncer de mama "no es una excepción, es el síntoma de un sistema que está fallando por todas partes".

Para Prieto, estas cifras demuestran que el colapso no es coyuntural, sino estructural y buscado: "Tenemos un Gobierno cuyo interés es desviar los recursos públicos", ha criticado Prieto, quien ha lamentado que en Andalucía "se diagnostica tarde, mal y menos de lo que se debería".

"Cuando falla el diagnóstico, falla todo lo demás: no hay tratamiento, no hay prevención y no hay seguridad para los pacientes", ha concluido Prieto, calificando de "indecente" que millones de pacientes entren tarde en los circuitos oncológicos y de especialidades por culpa de la gestión del PP.