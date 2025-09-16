PSOE denuncia la "incapacidad" de la Junta para bajar la lista de espera en Granada, que suma 1.839 pacientes más

GRANADA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza del PSOE María Ángeles Prieto ha censurado este martes la "incapacidad" del presidente de la Junta, Juanma Moreno, para disminuir las listas de espera sanitarias en la provincia, que "sigue aumentando en el último año, a pesar incluso de los conciertos millonarios con la privada".

"Crece la lista de espera quirúrgica, con 1.839 pacientes más en el último año, así como el tiempo, 14 días más de espera para ser intervenidos que hace un año", ha detallado Prieto para señalar que en los hospitales Virgen de las Nieves de la capital y en el Santa Ana de Motril hay un "considerable repunte, con un 15 por ciento y un 25 por ciento más", respectivamente.

En el caso de la lista de espera para consultas externas, ésta aumenta en los dos centros hospitalarios de la capital y en el de Baza, mientras que en el de Motril el descenso es "leve".

Al respecto, la socialista ha indicado que la mencionada lista "no registra a los pacientes a los que se deriva por teleconsulta ni a aquellos que esperan en sus casas a que les asignen una cita.

"Esto es una manera de manipular y de maquillar la lista de espera", ha asegurado. "Estos datos demuestran que la sanidad pública en la provincia está colapsada y que la Consejería de Salud y el Gobierno de Moreno Bonilla son incapaces de garantizar unos tiempos de espera seguros y dentro de la legalidad", ha aseverado.

Prieto, que ha censurado que "siga habiendo más de dos millones de andaluces en listas de espera en Andalucía", ha criticado que esta cifra no baje mientras la ciudadanía "está agravando sus enfermedades, e incluso hay quienes están muriendo".

A juicio de la socialista, el presidente de la Junta "no puede seguir haciendo trampas y engañando para maquillar unas listas de espera que desde hace ya mucho tiempo son insoportables". Moreno, según ha agregado, "debe dejar ya de reírse de las y los 92.866 granadinos que aguardan a ser atendidos por un especialista u operados y sacar a Granada y al resto de Andalucía del pozo de la sanidad pública española".