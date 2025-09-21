PSOE-A denuncia "pésima gestión" de la Junta en dependencia, con 20.000 personas "esperando plaza en residencia pública"

SEVILLA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Servicios Sociales, Mayores y Diversidad Funcional del PSOE-A, José Luis Ruiz Espejo, ha denunciado este domingo la "mala gestión" del Gobierno andaluz con las listas de espera de dependencia en la comunidad, ya que hay hasta 20.000 andaluces "esperando una plaza para residencia pública".

Así lo ha explicado el socialista en relación al informe de la Cámara de Cuentas que se debatió en la Comisión de Inclusión Social esta semana en el Parlamento andaluz.

En este informe, según recoge el PSOE-A en un comunicado, el órgano fiscalizador detectó "incumplimientos significativos" en materia de dependencia, especialmente con las plazas de residencia.

El diputado socialista ha advertido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de que no podrá aplicar el "maquillaje" de las listas de espera sanitarias a las de la dependencia.

Espejo ha destacado que hay hasta 20.000 andaluces "esperando plaza en una residencia pública en Andalucía, las cuales tan solo tienen el 67% de las plazas ocupadas".

Además, el dirigente socialista también ha indicado que el "número de plazas concertadas que existen tampoco son suficientes para dar respuesta a la demanda".

Según Espejo, esto responde a la "pésima gestión" de Moreno Bonilla.

En este sentido, según ha recordado, el informe detecta que de las 14 residencias que dependen directamente de la consejería y de las 438 que funcionan bajo conciertos, "no se ha producido una reducción significativa de la lista de espera" y que hay una "elevada necesidad de plazas".

El informe de la Cámara detectó, según ha añadido, que los "incumplimientos de la consejería en esta materia se daban en el 72% de los expedientes que se ocupan de la baremación del grado de dependencia, en el 80% de los que resuelven el grado de dependencia y en el 66% para la incorporación al centro residencial".

Además, el 3% de los expedientes experimenta una demora de la tramitación superior a los cinco años, según el dirigente socialista, que ha denunciado que estos "incumplimientos señalados en el informe se trasladan también al ámbito sanitario".

Así, ha incidido en que, al igual que en dependencia, el Gobierno del PP-A ha intentado "maquillar y trampear las listas de espera sanitarias que hemos conocido esta misma semana, para justificar su mala gestión".