El PSOE denuncia la "traición" del PP al votar contra la subida de las pensiones de casi 200.000 granadinos

La secretaria de Servicios Sociales, Mayores y Diversidad Funcional del PSOE de Granada, Menmi Sáez. - PSOE

GRANADA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Servicios Sociales, Mayores y Diversidad Funcional del PSOE de Granada, Menmi Sáez, ha censurado el voto en contra de los diputados granadinos del PP en el Congreso a la subida de las pensiones y prestaciones públicas que beneficiarían a casi 200.000 granadinos.

Por ello, ha exigido al presidente del PP y de la Diputación, Francisco Rodríguez, que "explique esta nueva traición a las miles de familias de la provincia".

"Es inaceptable que el PP, una vez más, se niegue a aprobar las medidas del Gobierno de España destinadas a mejorar la vida de las y los pensionistas, que en muchos hogares son el principal sostén económico para afrontar gastos básicos, como la alimentación, la energía o los medicamentos", ha señalado Sáez.

Para la socialista, los diputados del PP --Carlos Rojas, Lourdes Ramírez y Pablo Hispán-- "vuelven a anteponer sus intereses partidistas a la realidad de las personas", al votar en contra de un Decreto-ley.

"Estamos hablando de iniciativas que tienen un efecto directo en la economía doméstica de miles de familias granadinas y que el PP ha decidido bloquear por puro tacticismo político", ha remarcado.

Asimismo, Sáez ha recordado que esta posición del PP "no es nueva", pues el anterior gobierno popular de Rajoy congeló durante siete años estas pensiones.

"En junio de 2018 la pensión media era de 839,5 euros mensuales y hoy este Gobierno la ha situado, a fecha 1 de enero de 2026, en los 1.228,4 euros, 388,9 euros mensuales más. Esta es la diferencia entre gobernar para las personas o darles la espalda", ha concluido.