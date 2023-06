PSOE-A: "Derogar el sanchismo" como propone el PP de Feijóo para el 23J es "ir en contra de Andalucía"

SEVILLA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, Ángeles Férriz, ha sentenciado este miércoles que "derogar el sanchismo", como plantea el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, para las elecciones generales del próximo 23 de julio, es "ir en contra de Andalucía" por lo que esta comunidad se ha beneficiado de las políticas del Gobierno "progresista" de Pedro Sánchez.

Así lo ha sostenido la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz en una rueda de prensa en la Cámara andaluza en la que ha defendido que, de cara a los comicios del 23J, "hay quien pretende solventar esta legislatura con unos mensajes simplistas", llamando a elegir entre "España o Sánchez; Sánchez o Andalucía, como si la gente que no pensáramos como el PP, que no vote al PP, no hubiera construido este país, esta comunidad autónoma, con su trabajo, con su esfuerzo, con su ilusión, con sus esperanzas".

"Son mensajes simplistas que desde luego ocultan la verdadera pregunta que se tiene que hacer la gente el 23 de julio", cuando "lo que elegimos es si le sigue mejorando la vida a la mayoría o sólo a unos pocos, a Feijóo y a sus amigos", ha afirmado Ángeles Férriz, que ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha beneficiado" durante sus años en La Moncloa "a trabajadores, mujeres, autónomos, empresarios y jóvenes".

Frente a ello, la dirigente del PSOE-A ha sostenido que, "desde que gobierna el PP en Andalucía", a quienes les "ha ido mejor" ha sido "a la sanidad privada, a las universidades privadas, al 0,2 por ciento de andaluces millonarios a los que les hemos perdonado los impuestos", y ha enfatizado que "derogar el sanchismo es ir en contra de Andalucía".

Y es que, según ha abundado, "los mayores beneficiarios de las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez han sido los andaluces" más que los habitantes de "ningún otro territorio de España", al tener a un mayor número de pensionistas, a quienes les han subido sus prestaciones, o de trabajadores que "han logrado tener un contrato indefinido" cuando esta comunidad era donde "había más trabajos temporales", gracias a la reforma laboral impulsada por el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, según ha venido a defender.

"Derogar el sanchismo es ir en contra de los intereses de esta tierra", donde "jamás en la historia se había recibido tantísimo dinero por parte del Gobierno de España", ni "más fondos europeos" como ahora, según ha resaltado también Ángeles Férriz, que ha valorado que "gracias" también al Ejecutivo de Pedro Sánchez "se cumple la Disposición Adicional Tercera" del Estatuto de Autonomía y se ajusta la inversión territorializada de los Presupuestos Generales del Estado al peso poblacional de esta comunidad autónoma en relación al conjunto de España, dándole así "el dinero que le corresponde" a Andalucía.

En esa línea, la vicesecretaria general del PSOE-A ha advertido de que "a quien más va a perjudicar el que este país no esté gobernado por un gobierno progresista es a Andalucía".

"NO ES VOX, ES EL PP"

De igual modo, Ángeles Férriz ha centrado parte de su rueda de prensa en defender que "no es Vox, es el PP" el que "donde gobierna tira los derechos" de las personas "directamente a la basura", así como "quiere tirar la Agenda 2030 a la basura y se intenta cargar Doñana", y que, a día de hoy, tras llevar un año gobernando con mayoría absoluta, mantiene el teléfono de violencia intrafamiliar en Andalucía, según ha censurado antes de criticar también que en esta comunidad son "las asociaciones antiabortistas" las que "están atendiendo a las mujeres embarazadas", las mismas que "se iban a la puerta de las clínicas a hostigar, a amedrentar a mujeres que querían ejercer libremente su derecho a interrumpir el embarazo", según ha denunciado.

"Por más que acudan de nuevo a la propaganda, lo cierto es que quien ha tirado los derechos de las mujeres cada vez que gobierna la basura es el Partido Popular", ha sentenciado Ángeles Férriz para advertir de que "la doble moral" del PP ante las elecciones del 23J "no va a tapar los más de 140 pactos de la vergüenza que han hecho" con Vox en ayuntamientos de toda España tras las elecciones del 28 de mayo, ni que los 'populares' "hayan puesto a un misógino radical, negacionista de la violencia machista y xenófobo, como segunda autoridad de la comunidad balear", en alusión al recién elegido presidente del Parlamento de las Islas Baleares, Gabriel Le Senne, de Vox.

Además, la dirigente del PSOE-A ha dicho que la "doble moral" del PP tampoco podrá "tapar" algo de una "extrema gravedad" como es "la justificación, por parte de quien pretende gobernar este país", Alberto Núñez Feijóo, "de los malos tratos por un divorcio duro, o de considerar la violencia machista una obviedad".

"Este país no está para frivolidades y para justificar los malos tratos", y "no merece que lo gobierne alguien que frivoliza, que minimiza, que justifica el maltrato con declaraciones totalmente intolerables", ha aseverado Ángeles Férriz.