Escuredo convierte su Honoris Causa en la Hispalense en una defensa de la "memoria" andaluza por la "lucha" autonómica

Honoris Causa de la US a Rafael Escuredo - US

SEVILLA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ex presidente de la Junta de Andalucía Rafael Escuredo ha convertido su discurso de investidura como Honoris Causa de la Universidad de Sevilla (US) en la Iglesia de la Anunciación en un acto de "recuperación de la memoria, mi memoria", ha dicho, de la "lucha del pueblo andaluz por su autonomía política" que cristalizó tras el referédum del 28 de febrero de 1980. "Si mañana las necesidades de la funcionalidad del Estado aconsejaran una reforma constitucional, si mañana el poder constituyente del pueblo español decidiera, libremente, caminar hacia otra forma de organización del Estado que, en mi opinión, debería ser de corte federal, quede en la memoria de los españoles la lucha del pueblo andaluz por su autonomía política, por su autogobierno pleno y por no ser más que nadie, pero tampoco menos", ha concluido Escuredo su intervención una vez recibidos los símbolos propios del Honoris Causa.

El ex presidente andaluz ha defendido que "para Andalucía, no hubo ningún tipo de privilegio. Fue la voluntad firme y democrática de un pueblo de autogobernarse lo que propició que una parte de la doctrina la llamada la 'rebelión andaluza", aludiendo a la aprobación del autogobierno para Andalucía por la vía del artículo 151, un paso que despertó un "gran interés constitucional" pero también desde el punto de vista político, ya que "en la medida en que las llamadas nacionalidades históricas se ubicaban en el norte de España, y Andalucía en el sur, ello contribuyó, de algún modo, a la vertebración política de España en términos territoriales, así como en la redistribución del poder".

Escuredo ha remarchado que el acceso de Andalucía a la condición de autonomía política "quebró el modelo asimétrico previsto por el constituyente y provocó una nueva lectura de la Constitución en términos de igualdad, homogeneidad y simetría; una operación político-constitucional de altos vuelos que cambió el curso de la historia". Para el Honoris Causa de la Hispalense, al trabajo institucional para lograr la plena autonomía, se le sumó la reivindicación de un "movimiento popular" que se "ejercitó desde la certeza de que sólo el autogobierno pleno nos permitiría abandonar la cabecera en cifras como la emigración, desempleo y analfabetismo, al tiempo que escapar de nuestro endémico déficit en infraestructuras, hospitales y escuelas. Salir, en definitiva, de la postración y el olvido en que Andalucía había estado sumida durante los dos últimos siglos".

En esta línea, ha dejado claro que, aunque la Disposición Transitoria Segunda de la Constitución "puso en valor los territorios que en el pasado habían plebiscitado su Estatuto, en el caso de Andalucía no se obsequió su esplendor en tiempos árabes, ni su papel determinante en la conquista de América, ni su enorme aportación a la implantación del constitucionalismo en España, ni su riqueza cultural y artística, ni su dimensión política, demoggráfica y geográfica, ni su condición de frontera sur de la Unión Europea, ni su vocación de puente entre dos continentes y tres culturas, ni, por último, las luchas andalucistas por el autogobierno con Blas Infante a la cabeza".

El rector de la US, Miguel Ángel Castro, ha destacado de Escuredo que "estará siempre ligado a la reivindicación de la autonomía plena de Andalucía, a la lucha por obtenerla, a su logro y a la instauración institucional de la nueva comunidad". Asimismo, ha subrayado que "no creo equivocarme si destaco al nuevo doctor como un ejemplo para los egresados de esta institución, que ahora procuramos, entre nuestros objetivos, reunir en torno al proyecto Alumni, cuya presidencia honoraria ostenta Alfonso Guerra González, ex vicepresidente del Gobierno de la nación y protagonista también de aquella época áurea de la transición".

Tras más de 40 años desde la conquista de la autonomía política de Andalucía, Castro se ha detenido en uno de los ejemplos de desarrollo fruto de dicha autonomía: el "valioso sistema universitario público, constituido por diez universidades, muchas de ellas surgidas por el impulso de la Junta de Andalucía y varias teniendo como madre nutricia a esta Universidad que hoy recibe a Rafael Escuredo como Honoris Causa".

La Laudatio del Honoris Causa ha sido pronunciada por el profesor emérito de Derecho Civil de la US Ángel López López, que ha llamado la atención sobre el hecho de que "una vez quebrado el diseño que pretendía federalizar el Norte y regionalizar el resto de España, los gobiernos, todos los gobiernos del Estado, han hecho mucho para seguir mantenimiendo las diferencias a favor de las consideradas originariamente en la Constitución nacionalidades históricas". Y ha citado dos ejemplos "significativos": "no abordar leyes reguladoras que restablezcan el equilibrio entre la Hacienda del Estado y las comunidades autónomas con Hacienda propia; otro, consentir la expansión del Derecho Civil autonómico, con flagrante vulneración de la Constitución".