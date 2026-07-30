El PSOE destaca que 3.500 cordobeses se beneficiarán de la jubilación parcial para personal laboral público

El diputado nacional del PSOE por Córdoba, Alberto Mayoral. - PSOE

CÓRDOBA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado nacional del PSOE por Córdoba y portavoz de Seguridad Social del Grupo Socialista en el Congreso, Alberto Mayoral, ha destacado este jueves "la recuperación de la jubilación parcial para el personal laboral de las administraciones públicas, una medida impulsada por el Gobierno de España que permitirá ampliar derechos, favorecer el relevo generacional y reforzar los servicios públicos".

Mayoral ha subrayado, a través de una nota, que la reforma "beneficiará a más de 3.500 trabajadores laborales de la provincia de Córdoba, consolidando un nuevo derecho para quienes llevan toda una vida al servicio de la ciudadanía".

De esta forma, según ha señalado, "el Gobierno de España sigue demostrando que la política sirve para mejorar la vida de la gente", pues "esta reforma reconoce el esfuerzo de miles de trabajadores y trabajadoras que han dedicado su vida a sostener nuestros servicios públicos y les ofrece una transición más justa y más flexible hacia la jubilación".

El diputado socialista ha señalado que esta medida, "no solo mejora las condiciones laborales de los empleados públicos, sino que también permitirá impulsar el relevo generacional y garantizar la incorporación de nuevos profesionales a las administraciones públicas".

"Cada derecho que ampliamos --ha proseguido-- fortalece también nuestros servicios públicos, y recuperar la jubilación parcial significa cuidar de quienes llevan décadas trabajando para todos, pero también abrir oportunidades para las nuevas generaciones y asegurar una administración pública más fuerte y preparada".

Además, ha defendido que esta reforma "vuelve a demostrar la apuesta del Gobierno de España por el diálogo social y por un modelo que sitúa a las personas en el centro de la acción política", de modo que, "mientras algunos hablan de recortar derechos y debilitar lo público, el Gobierno de España responde ampliando derechos, fortaleciendo los servicios públicos y construyendo un país que protege a quienes trabajan y a quienes han trabajado durante toda una vida".

La recuperación de la jubilación parcial permitirá al personal laboral de las administraciones públicas acceder de nuevo a esta modalidad, "favoreciendo una transición progresiva hacia la jubilación y garantizando, al mismo tiempo, una mejor planificación de las plantillas y del relevo generacional".