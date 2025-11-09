PSOE destaca el "basta ya" a Moreno por el "desmantelamiento" de la sanidad pública

PSOE de Jaén, en la manifestación en defensa de la sanidad pública, este domingo - PSOE

JAÉN 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha destacado que Jaén ha gritado "basta ya" este domingo en una manifestación "masiva" al presidente de la Junta, Juanma Moreno, por el "desmantelamiento de la sanidad pública" que está llevando a cabo.

En un comunicado, el secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha denunciado que la Junta "nos está arrebatando lo más sagrado, los centros de salud y los hospitales públicos, y está poniendo en riesgo la vida de nuestras familias" con esa "ofensiva por tierra, mar y aire que Moreno Bonilla ha puesto en marcha para cargarse la sanidad pública en Andalucía".

"En Jaén tenemos motivos más que suficientes para salir a la calle y decir basta ya, porque Moreno Bonilla se está riendo de los jiennenses", ha dicho.

Latorre ha señalado que en 8 años de Gobierno del PP-A "no han puesto ni un solo ladrillo de la Ciudad Sanitaria" y el Hospital de Jaén se encuentra "en estado crítico, con quirófanos cerrados, urgencias colapsadas, falta de especialistas y casi 50.000 personas en lista de espera".

Ha expuesto que los hospitales comarcales "están desmantelados", con pacientes que "tienen que viajar fuera de la provincia para ser atendidos de algunas especialidades", mientras que "faltan pediatras" y muchos centros de salud siguen atendiendo "a 15 días".

A esto se añaden, según ha apuntando, los errores en el cribado del cáncer de mama, que es "la mayor negligencia de la historia de la sanidad pública".

Ha manifestado que han salido a las calles a Moreno que "basta ya de desmantelar la sanidad pública y de privatizar una sanidad que tiene que ser para todos y todas". Ha denunciado que en estos años, la Junta ha "derivado más de 2.500 millones de euros a la sanidad privada", lo que es "absolutamente lamentable, porque ese dinero debería haber ido a la pública".

"Más pronto que tarde el PSOE va a tener la responsabilidad histórica de devolver a la ciudadanía andaluza una sanidad pública, universal, gratuita y de calidad para todos y todas", ha indicado.