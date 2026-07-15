PSOE destaca en Granada la inversión del Gobierno por los daños del temporal en Sorvilán, El Valle y Soportújar

Visita de la diputada socialista en el Congreso Olvido de la Rosa y del senador Pepe Entrena a Soportújar (Granada). - PSOE

GRANADA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha destacado este miércoles la inversión del Gobierno de España para reparar infraestructuras dañadas por las lluvias en Sorvilán, El Valle y Soportújar, en la provincia de Granada.

La diputada socialista en el Congreso Olvido de la Rosa y el senador Pepe Entrena han visitado estos municipios para conocer las actuaciones que estos ayuntamientos llevarán a cabo con las ayudas extraordinarias habilitadas por el Gobierno, en total más de 280 millones de euros para la provincia.

Durante la visita, De la Rosa se ha referido a la respuesta del Ejecutivo de Pedro Sánchez ante una situación que afectó a numerosos municipios de la provincia y ha reivindicado "la rapidez y eficacia" con la que se han movilizado "recursos históricos" para atender las necesidades de los ayuntamientos.

La diputada ha detallado que Sorvilán ha recibido 434.075 euros, El Valle contará con una inversión de 797.000 euros y Soportújar recibirá 3,7 millones de euros. Inversiones que además de permitir la reparación de infraestructuras dañadas crearán empleo, según ha incidido.

Por su parte, Pepe Entrena ha señalado la importancia de estas ayudas para los pueblos de menor población que "por sí solos, tendrían dificultades para afrontar el coste de las actuaciones necesarias tras los daños provocados por las lluvias".

Ambos representantes socialistas han reiterado que el Gobierno de España seguirá colaborando con los ayuntamientos de la provincia para atender sus demandas y favorecer la recuperación de las infraestructuras afectadas, contribuyendo así a mejorar la seguridad, los servicios y la calidad de vida de la ciudadanía.

Albuñol, Capileira, Cúllar Vega, Benamaurel, Cúllar y Pinos Puente son otros de los pueblos que los socialistas han visitado estos días para conocer junto a los representantes municipales socialistas "las ayudas históricas que generarán empleo y reforzarán la protección ante los efectos del cambio climático".