PSOE destaca que la provincia de Granada recibirá 130 millones adicionales del Gobierno para la dependencia

La diputada socialista en el Congreso Olvido de la Rosa junto a la parlamentaria andaluza Olga Manzano. - PSOE

GRANADA 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Granada ha destacado que la provincia recibirá unos 130 millones de euros adicionales de la inversión "histórica" del Gobierno de España para la dependencia tras la aprobación del Decreto que garantiza que el Estado financie el 50 por ciento del sistema.

A ello suma el "impacto" que tendrá la reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad.

La diputada socialista en el Congreso Olvido de la Rosa, junto a la parlamentaria andaluza Olga Manzano, ha asegurado que esta iniciativa tiene un objetivo claro, que "nadie vea limitado su proyecto de vida por necesitar apoyos y que los derechos dejen de depender del código postal o de la capacidad económica de una familia".

"Esta reforma está respaldada por la mayor inversión pública en dependencia. El Ejecutivo de Pedro Sánchez destinará 6.200 millones de euros adicionales entre 2026 y 2027. La financiación estatal pasará de 5.514 millones de euros este año a 7.239 millones en 2027, una cifra nunca antes alcanzada", ha explicado.

Tras apuntar que el Estado asumirá el 50 por ciento de la financiación del sistema, cumpliendo así uno de los compromisos más importantes del Gobierno de España; De la Rosa ha dicho que la aportación a la dependencia con el PP rondaba los 1.500 millones, por lo que el próximo año "se multiplicará prácticamente por cinco la financiación que nos dejó Rajoy".

Esto permitirá que Andalucía reciba 954 millones de euros más, entre este año y el que viene, para alcanzar una financiación estatal superior a 1.275 millones en 2027, "la mayor de toda su historia".

Esta medida supone también un cambio de modelo para adaptarse a las necesidades de cada persona. "Amplía derechos, reduce burocracia y mejora los cuidados, además de garantizar una financiación sin precedentes", ha valorado.

La socialista ha incidido en que esta reforma elimina muchas incompatibilidades entre prestaciones y servicios, apuesta decididamente por cuidados en el domicilio reforzando la ayuda a domicilio y la asistencia personal y simplifica y coordina los procedimientos administrativos con un plazo máximo de 3 meses para resolver las solicitudes.

En materia de discapacidad, reconoce la accesibilidad universal como un derecho, refuerza la autonomía personal y facilita el reconocimiento de la discapacidad".

Por su parte, la parlamentaria andaluza Olga Manzano ha subrayado que Andalucía será, una vez más, la comunidad autónoma que "mayor" financiación reciba con 954 millones más, el "doble" de años anteriores.

"Con esta aportación se le acabó al gobierno andaluz la excusa continua del falso agravio y exigimos a Moreno Bonilla que aporte al sistema la misma financiación que el Gobierno de España, el otro 50 por ciento, sin incluir los copagos de los usuarios", ha expuesto.

Manzano ha incidido en que la Junta "no tendrá excusa para no atender las necesidades que Granada tiene en dependencia y que pasan especialmente por atender a las y los más de 6.000 granadinos en lista de espera para acceder a la prestación que necesita, reducir los 457 días de demora en la tramitación de la dependencia y por evitar que otros 350 dependientes granadinos fallezcan en lista de espera sin hacer sido atendidos, como ocurrió en el primer semestre de este año".

Además, ha dicho que Moreno debe "acelerar los tiempos y agilizar los trámites para hacer llegar las ayudas a las personas con grado III + de dependencia, una nueva línea aprobada por el Gobierno de España para quienes padecen ELA y otras enfermedades neurodegenerativas".

"También exigimos que para estas personas dependientes con ELA eliminen el copago que quiere imponerles a diferencia de lo que pasa en otras comunidades autónomas. Es algo inhumano", ha indicado.