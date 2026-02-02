PSOE dice que el Gobierno local "desprecia avisos por gentrificación" con 19.000 plazas en pisos turísticos en Córdoba

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya - PSOE

CÓRDOBA 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha criticado este lunes que el Gobierno municipal del popular José María Bellido "está despreciando todos los avisos por la gentrificación de la ciudad, que advierten ya que de las 28.000 plazas habilitadas para viajeros y visitantes en la capital, 19.000 son en apartamentos y pisos de uso turístico", llegando al extremo de que "hay zonas y barrios donde la oferta turística ha superado a la residencial, como sucede en la Catedral y San Francisco-Ribera".

En este sentido y en una nota, Moya ha criticado que "mientras el precio del alquiler y la vivienda sube, el Gobierno local lleva seis años siendo incapaz de mitigar las dificultades para encontrar una vivienda pese a las herramientas y recursos municipales como declarar zonas tensionadas, limitación de alquiler o incentivos al alquiler residencial".

Así, "mientras la ciudad pierde población, unos 800 vecinos el último año que se mudan del casco urbano a la periferia o incluso a los pueblos colindantes, Córdoba está sufriendo una presión turística que han hecho saltar las alarmas de la Federación de asociaciones vecinales Al-Zahara o el propio Consejo del distrito Centro sobre la transformación acelerada de estos barrios en exclusivo para los turistas", ha alertado.

Moya ha citado datos de "un informe realizado por el que fuese jefe del Centro de Proceso de Datos, Antonio Torres, como que el 68,59% de los 3.620 alojamientos inscritos en la ciudad (2.483) fueron registrados en el periodo comprendido entre 2020 y 2025, resultando especialmente significativo el número de inscripciones realizadas en marzo de 2025, (281) el 50,44% de las inscritas en todo el año 2025, un aumento motivado por el anuncio del Ayuntamiento de Córdoba de la moratoria en los distritos Centro y Sur del municipio".

"Las viviendas de uso turístico (3.322) y los apartamentos turísticos (72) constituyen el 93,76% de todos los 3.620 alojamientos registrados en la ciudad. Es decir, de la más de 28.000 plazas turísticas en Córdoba, 18.953 pertenecen a esta modalidad, el 66,19%". Al respecto, ha añadido que "el modelo turístico que el PP está fomentando o permitiendo es de las viviendas turísticas por encima de los hoteles, que son quienes ofrecen empleo constante". "Ya hay barrios donde el número de plazas turísticas supera el número de residentes, como sucede en Catedral y San Francisco-Ribera y avanza por las zonas limítrofes", ha avisado.

"Desde el PSOE llevamos mucho tiempo advirtiéndolo, mientras que el Gobierno municipal del PP anunció durante todo un año que haría una regulación de los alojamientos turísticos, lo que provocó un efecto llamada que ahora vemos contrastada en datos, para después hacer una moratoria insuficiente y muy limitada que no supone un freno sino un aumento", ha indicado la edil socialista.

Por ello, ha reclamado una regulación municipal específica que permita "compatibilizar el desarrollo de la actividad turística con la protección del derecho a la vivienda, la calidad de vida de la población residente y la sostenibilidad urbana".

"Tenemos todos los datos y los mecanismos legales para declarar zonas claramente tensionadas por la presión turística en la ciudad, regulando y ampliando esa moratoria a barrios limítrofes que poco a poco vemos cómo cambian sin que el Gobierno municipal haga nada. Lo que sufrimos en Córdoba es un alcalde que no se preocupa de los ciudadanos y ciudadanas y que prefiere facilitar el negocio de unos pocos en perjuicio de la gran mayoría", ha concluido Moya.