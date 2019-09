El PSOE-A pide un teléfono sobre la brote y desconfía de los datos que da la Junta

Actualizado 22/08/2019 15:05:27 CET

La portavoz de Igualdad del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Soledad Pérez. - PSOE

CÓRDOBA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Igualdad del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, Soledad Pérez, ha señalado este jueves en una rueda de prensa que "no nos fiamos de la información que está dando el Gobierno", en referencia a la gestión de la Junta de Andalucía sobre el brote de listeriosis, desconfianza que ha proyectado en aspectos como "las fechas, los plazos, la cifra de personas afectadas", por lo que ha reclamado "concreción, rigor, claridad, y transparencia", petición que le ha llevado a reclamar un "teléfono a disposición de la ciudadanía", así como "un parte diario de esas personas ingresadas".

Pérez ha recriminado al Gobierno andaluz la ausencia de información, que ha considerado "preventiva" para grupos de riesgo como "las embarazadas o las personas mayores", ha considerado "vital saber si hemos podido consumir y dónde: en casa, en un bar, en las fiestas o ferias" y ha reclamado saber "cuáles han sido los centros de venta para que la población sepa si está en riesgo". "Estamos desamparados por un Gobierno que no da respuestas", ha sostenido la diputada autonómica socialista.

La parlamentaria socialista ha afirmado que "nos llama la atención" que la Consejería de Salud haya declarado no saber cómo se ha contaminado la carne mechada y la otra es el desfase de dos o tres días, cuando sabemos que ha sido de casi un mes desde la primera advertencia de finales de julio hasta que el 15 de agosto se decreta la alerta sanitaria".

Soledad Pérez ha argumentado que "El Parlamento no puede permanecer cerrado a la ciudadanía", por lo que ha reclamado "de forma urgentísima que la señora Bosquet abra el Parlamento andaluz para rendir cuentas", convencida de que "no podemos esperar a septiembre" para que el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, comparezca el 5 de septiembre ante la comisión prevista en el calendario ordinario de sesiones del Parlamento de Andalucía.

"El Gobierno no se ha enterado de que la primera obligación de un político es rendir cuentas y no ser negligente", ha declarado la portavoz parlamentaria de Igualdad del PSOE, quien ha sostenido que "es denunciable la actuación del señor Aguirre y de todo su equipo" tras argumentar su responsabilidad en "una gestión negligente".

"Los andaluces se merecen a un presidente que está a la altura de esta tierra", ha afirmado Soledad Pérez en alusión al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de quien la diputada socialista ha señalado que "ni sufre ni padece", así como ha considerado que "dio la cara con una foto en el día de ayer (en referencia a que el presiente de la Junta presidió el miércoles la reunión del comité de seguimiento de la listeriosis) y salió corriendo sin dar una explicación". "Lo primero que debe hacer un político es dar la cara, ser coherente y ser valiente, y no podemos decir que el presidente Moreno Bonilla lo haya hecho".

Pérez, que ha elogiado "el trabajo magnífico de las asociaciones de consumidores", se ha lamentado que "no hay ninguna espíritu de enmienda" en el Gobierno andaluz, administración a la que ha reprochado "su forma canalla" de afrontar la crisis de la listeriosis, que ha ejemplificado en "echar balones fuera y echar la culpa a otras instituciones", entre las que ha señalado al Laboratorio del Ayuntamiento de Sevilla, "que ha hecho las pruebas en 24 horas".

Pérez ha reclamado al Gobierno andaluz "humanidad con la población que sufre" y ha sostenido que "es imposible que Andalucía sufra y no sufra su presidente" y ha señalado al consejero de Salud porque "no da certezas y nos asusta cada vez que habla". "No vengan a urgencias si no han comido carne", ha ironizado la diputada autonómica del PSOE-A sobre la respuesta del consejero de Salud.

"El PSOE jamás hubiera gestionado una crisis de salud de esta forma", ha argumentado Soledad Pérez, quien, tras considerar que esto le puede pasar a cualquiera", ha sostenido que "cómo respondemos marca la talla de un Gobierno y este Gobierno no tiene talla política ni personal, y no la tiene el presidente de la Junta", de quien ha comentado que sólo se ha mostrado "diligente para ir a ver a Díaz Ayuso y conseguir plaza de directora de Conservatorio a su hermana".