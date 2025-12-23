El PSOE de Diezma (Granada) denuncia la ruptura "unilateral" del acuerdo de gobierno por el alcalde independiente

La portavoz del PSOE en el Ayuntamieto de Diezma, Emilia Troncoso - PSOE

GRANADA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Diezma (Granada), Emilia Troncoso, ha denunciado públicamente este martes la ruptura "unilateral" del acuerdo de gobierno municipal por parte del alcalde, Juan Carlos Cobo, independiente, tras comunicar a los dos ediles del PSOE "la resolución por la que revoca la delegación de competencias que estos tenían asignadas".

Así lo ha señalado Troncoso en una nota de prensa en la que se ha remitido al acuerdo de gobierno acordado y por el que, a mediados del pasado junio, el pleno de la corporación local de este municipio de la comarca de Guadix tomaba conocimiento de la renuncia de la portavoz socialista en virtud del acuerdo de dos más dos con el grupo de Por Diezma y Sillar (PDS) para su relevo por Cobo.

Troncoso ha detallado este martes que dos años antes, tras las elecciones municipales de 2023, se alcanzaba un pacto que tenía como objetivo principal "asegurar un gobierno local estable, que representara el sentir mayoritario" de los vecinos del municipio "expresado en las urnas, para continuar con los proyectos que estaban en marcha y desarrollar otros nuevos que potenciaran Diezma, desde el diálogo y la lealtad institucional".

Según la EDIL socialista, dicho acuerdo contemplaba que "todos los proyectos serían estudiados y consensuados en su conjunto por los dos grupos políticos, siendo imprescindible el acuerdo unánime".

"Así se ha hecho durante los dos años de gobierno del PSOE en los que los ediles de PDS han desarrollado su trabajo con total autonomía y sin ninguna injerencia por nuestra parte", ha expuesto la hasta ahora teniente de alcalde y concejal de Festejos del Ayuntamiento de Diezma.

Sin embargo, el PDS, tras tomar posesión de la alcaldía el pasado mes de junio, según el PSOE, "ha incumplido de forma reiterada los compromisos adquiridos. Ha modificado, sin acuerdo ni comunicación previa, proyectos importantes; y ha alcanzado acuerdos con el PP para acallar nuestras voces".

Asimismo, ha añadido que esta formación independiente "ha censurado y eliminado información aportada desde las concejalías que teníamos delegadas, impidiendo el acceso a la información municipal necesaria para realizar nuestro trabajo".

Troncoso, que ha lamentado que los representantes de PDS, con el alcalde al frente, "nos hayan amenazado con retirarnos las competencias si no guardábamos silencio y nos hayan acusado de hacer oposición", ha indicado que en los últimos meses su grupo había solicitado al del regidor mantener reuniones para "mejorar la coordinación y evitar errores en la gestión".

"Desde el PSOE hemos hecho propuestas para optimizar nuestro trabajo, pero todas han sido ignoradas, para dar paso a la ruptura definitiva del pacto" por parte del grupo independiente, ha apuntado.

"VOLUNTAD DE DIÁLOGO"

La edil socialista ha dejado claro que el PSOE ha actuado "en todo momento con responsabilidad, voluntad de diálogo y respeto al acuerdo firmado" y la prioridad ha sido y seguirá siendo "el interés general y el correcto funcionamiento del Ayuntamiento para garantizar la gobernabilidad y la defensa de los intereses de la ciudadanía de Diezma, sin renunciar a nuestros principios ni a nuestro compromiso con la transparencia y la buena gestión".

Por último, Troncoso ha reiterado el "compromiso" del grupo socialista con la ciudadanía del municipio, y ha abogado por seguir trabajando para que la localidad "no se vea perjudicada por decisiones unilaterales y carentes de responsabilidad".