PSOE en la Diputación de Jaén afea al PP su "estrategia de crispación" y pide responsabilidades en Dependencia e Infoca

Imagen de la presidencia del pleno de Diputación celebrado este viernes - DIPUTACIÓN DE JAÉN

JAÉN 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en la Diputación de Jaén ha reivindicado la gestión del equipo de gobierno provincial en materia de infraestructuras, empleo público y políticas sociales, al tiempo que ha censurado la "estrategia de oposición" de la oposición del PP, a la que ha acusado de "enfangar", "hacer ruido" y "difamar" sin pruebas para intentar desgastar a la institución.

Durante el pleno de este viernes, los socialistas han sacado adelante iniciativas para exigir mejoras a la Junta de Andalucía en el servicio de Dependencia y en el dispositivo Infoca, al tiempo que han defendido las actuaciones viarias en la provincia y la "escrupulosa legalidad" de los procesos de selección de personal de la administración provincial.

En el apartado de infraestructuras, el pleno de la Diputación ha aprobado por unanimidad una moción relativa a la mejora de las comunicaciones en la zona de los Puentes de la capital.

El diputado provincial de Infraestructuras Municipales, José Luis Agea, ha destacado que la administración provincial ya ha intervenido en cuatro paradas de autobús en el Puente de la Sierra y el Puente Jontoya, y que actuará en las diez restantes, cuyos trabajos ya se encuentran en ejecución tras haberse completado el preceptivo proceso de expropiación.

Agea ha lamentado que el PP haya presentado una moción pidiendo el arreglo de estas diez paradas cuando las obras "están empezadas desde hace ya un mes", acusando a los populares de buscar únicamente "crear un ambiente crispado".

Asimismo, ha avanzado que la Diputación ejecutará una inversión de 930.000 euros en los próximos meses para ampliar el puente sobre el río Quiebrajano y que actuará "más pronto que tarde" en el acondicionamiento de la carretera JA-3209.

Sobre esta última vía, ha aclarado que el proyecto no se ha descartado, sino que requiere de "un estudio más profundo" al discurrir por una zona residencial con condicionantes complejos de iluminación, pasos peatonales y accesos a urbanizaciones. Por último, ha puesto en valor que la Diputación ha realizado "el mayor esfuerzo presupuestario en carreteras de la última década", con más de 50 millones de euros invertidos en dos años.

Por otra parte, el PSOE ha sacado adelante su moción para reclamar a la Junta de Andalucía que aproveche el incremento de la financiación del Estado para "eliminar las listas de espera de la Dependencia, agilizar el sistema y minimizar la burocracia".

La iniciativa insta al Gobierno autonómico a mejorar la calidad de las prestaciones --ampliando la atención a domicilio, incrementando los centros de día y las plazas residenciales, y consolidando la teleasistencia--, así como a dignificar las condiciones laborales del sector aumentando el precio por hora de la ayuda a domicilio.

La diputada provincial Francisca Medina ha recordado que Andalucía recibirá 954 millones de euros extra para los próximos dos años, con lo que el Estado aportará el 50 por ciento de la financiación del sistema.

Medina ha criticado la abstención del PP tanto en el Congreso de los Diputados como en el pleno provincial, reprochando que los populares "antepongan su interés particular al general" en una medida que beneficia a las 35.000 personas con prestaciones reconocidas en la provincia de Jaén.

En materia de medio ambiente y seguridad, la Diputación ha aprobado, con el voto en contra del PP, una moción socialista que exige a la Junta de Andalucía la constitución inmediata de una comisión de seguimiento con los sindicatos para corregir el "caos organizativo y los graves desajustes laborales" en el dispositivo Infoca.

La iniciativa también insta a la administración autonómica a habilitar una línea de financiación específica para que los municipios de menos de 20.000 habitantes puedan elaborar sus planes de emergencia.

El diputado socialista José Luis Hidalgo ha denunciado que la realidad del Infoca dista de la "propaganda" de la Junta, señalando que los trabajadores reclaman condiciones de seguridad, medios adecuados y vehículos aptos.

Asimismo, ha alertado de que 58 municipios de la provincia de Jaén carecen de plan municipal de emergencias por falta de recursos. Hidalgo ha aprovechado para desmentir la supuesta retirada de medios aéreos estatales denunciada por el PP, asegurando que es "absolutamente falso" y mostrando una fotografía del helicóptero de nueve toneladas en su base del Cedefo de Huelma.

Finalmente, la diputada provincial Pilar Parra ha defendido con firmeza que la Diputación de Jaén "cumple escrupulosamente y hace cumplir la legalidad en materia de selección de personal", garantizando la imparcialidad, transparencia e independencia de los tribunales, compuestos en exclusiva por funcionarios públicos.

Parra ha respondido a la moción del PP exigiendo a esta formación que cese en su estrategia de "difamar, esparcir basura y lanzar acusaciones sin pruebas" para dañar el prestigio de la institución y de los empleados públicos.

La diputada ha contrapuesto la gestión provincial con la del PP, recordando la sentencia firme por corrupción en el Ayuntamiento de Jaén y criticando diversos nombramientos de la Junta de Andalucía en la provincia, como la designación de cargos afines en el Consorcio de Transportes Metropolitano, el Hospital de Andújar o la elección de la hermana del presidente andaluz, Juanma Moreno, como directora de un conservatorio.

Parra ha concluido asegurando que en la Diputación "no se ponen vetos a nadie" por su ideología y que los procesos selectivos se rigen estrictamente por los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad.