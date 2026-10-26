El PSOE de Doña Mencía (Córdoba) proclama a David Borrallo como candidato socialista a la Alcaldía

El candidato socialista a la Alcaldía de Doña Mencía, David Borrallo. - PSOE

CÓRDOBA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asamblea de la Agrupación Local del PSOE de Doña Mencía (Córdoba), reunida ayer domingo 25 de octubre, ha proclamado de forma unánime a David Borrallo como candidato socialista a la Alcaldía de la localidad, para las elecciones municipales de mayo del próximo año 2027.

Según ha informado el PSOE en una nota, Borrallo ha dicho apostar "por una agrupación fuerte, abierta y participativa, que sea capaz de sumar nuevas voces y construir un proyecto colectivo, en el que la ciudadanía tenga un papel protagonista".

El candidato socialista también ha subrayado que "este reto no va de mí, sino de Doña Mencía y su gente", y ha expresado su voluntad de "escuchar para dar forma a un proyecto municipal centrado en las necesidades de la localidad".

Además, Borrallo ha sostenido que "la prioridad inmediata son las próximas elecciones generales", y ha hecho un llamamiento "a la participación activa, con la implicación de la militancia, y de todas las personas que quieran colaborar en esta campaña electoral para defender con orgullo y convicción todo lo que hemos avanzado como sociedad frente a las propuestas retrógradas y la involución que ofrecen el PP y Vox".