PSOE elogia a Millán por un Gobierno "sólido" y pide cambio en la Junta ante "la falta de políticas de apoyo" para Jaén

JAÉN 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Jaén, Juan Latorre, ha destacado el "extraordinario trabajo" que está llevando a cabo el alcalde, Julio Millán, y su equipo de Gobierno, calificándolo de un proyecto "sólido, solvente, que trabaja con rigor y ambición". No obstante, Latorre ha subrayado la necesidad de un cambio político en la Junta de Andalucía, ante un Ejecutivo del PP que, según él, actúa "sin inversiones ni políticas de apoyo a la ciudad de Jaén".

Latorre, que ha asistido a la Asamblea Municipal del PSOE de la capital, se ha referido a la labor desplegada en las últimas semanas, donde "ha estado cerca de los vecinos, dando la cara, metido en el barro para intentar salvar una situación muy complicada, poniendo todos los servicios municipales a disposición de la ciudadanía y coordinando a todos sus efectivos". "Un alcalde que ha estado al pie del cañón dando seguridad, confianza, transparencia y certidumbre a sus vecinos".

Asimismo, ha puesto en valor la aprobación del Presupuesto municipal después de nueve años, logro que tiene "el sello socialista". A esto le ha sumado "la defensa de los servicios públicos y el apoyo a los barrios" que también son "seña de identidad de este Ayuntamiento, justo lo contrario de lo que representa el PP en la capital".

En este contexto, ha criticado que cuando el PP ha gobernado en el Ayuntamiento de Jaén ha habido "despilfarro económico, deterioro de servicios públicos y abandono de los barrios". "Hemos conseguido darle la vuelta a la tortilla", ha apostillado.

El líder socialista ha indicado que en esta ecuación les gustaría contar con la colaboración de la Junta, pero el presidente del Ejecutivo andaluz, Juanma Moreno, "no cree en la capital ni en la provincia". "Seguimos sin Tranvía, sin Ciudad Sanitaria, sin Ciudad de la Justicia, sin distribuidores, sin políticas de empleo y sin políticas de vivienda", ha reprochado.

Así las cosas, ha considerado que Jaén "merece un presidente que ponga el interés general por encima de todo" y en este punto ha avanzado que "vamos a tener una oportunidad de oro en las elecciones autonómicas para decidir el modelo que queremos: el de servicios públicos que defiende el PSOE o el de privatizaciones de Moreno Bonilla y el PP".

Por su parte, el secretario general del PSOE de la capital, Julio Millán, ha dicho que con esta asamblea se inicia el proceso preelectoral para las próximas citas que afronta el partido. "Es importante tener engrasada la maquinaria y sumar esfuerzos", ha dicho en alusión a la importancia de los votantes que han confiado en el proyecto del PSOE en la capital y que "cada día aportan sugerencias y propuestas que nos ayudan a seguir trabajando en este proyecto de ciudad y esta hoja de ruta para mejorar la capital y los servicios públicos".

El socialista ha recordado que "en este proyecto es importante una capital fuerte e importante en Andalucía" y para ello "el papel de la Junta como administración más cercana es crucial, algo que no está ocurriendo con el PP en el Gobierno andaluz, ni inversiones ni políticas de apoyo a la ciudad, por lo que se hace necesario el cambio político en la Junta con una candidata socialista como María Jesús Montero".